【人際關係】同事閒談話題有禁忌　政見性生活等7事或成別人話柄

在職場上要有良好的人際關係，善於與人溝通是其中一大要素。不過，究竟何謂善於與人溝通呢？向同事、上司、客戶分享自己的資訊時，底線又在哪裏？如果不想說錯話而破壞大好前程，便要學懂聰明人不會在公司透露的7件事。

聰明的打工仔應該要清楚了解在職場上什麼話可以說，什麼話萬萬不能說。《跟鯊魚接吻》劇照

在職場中，用適當的方式分享自己的生活或想法是一種藝術。作為公司的一員，要取得別人的信任或融入社群，你很難完全不向同事透露關於自己的資訊。不過，如果你不小心揭露了不適當的內容，有機會影響職場前途。因此，你必須知道自己的底線，知道在工作中應該和不應該揭示的真我。

聰明人不會在公司透露的7件事：（按圖了解）

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1.【政治立場】

近年社會愈來愈多因政治取態不同而引起的爭論，對不少人來說，政治觀是個人的核心價值之一，一旦發現對方與自己站在對立面，便會很快改變對對方的看法。

政治觀點在人們心中根深蒂固，挑戰對方的看法容易引來口水戰，亦會破壞辦公室的氣氛和工作成效。萬一你和上司或老闆的政見不同，更可能導致更多麻煩，甚至遭解僱。

2. 【批評同事】

在任何工作場所中總會有不稱職的人，如果你沒有能力幫助他們改善或解僱他們，那麼在辦公室大肆宣揚他們的無能亦不會有任何收穫。

有些人喜歡透過貶低他人而顯得自己很優秀，不過，即使你的表現比對方出色，其他人也會因為你的惡言而在背後竊竊私語。

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3. 【你賺多少錢】

每個打工仔都想八卦同事的收入，不過，一旦你向同事透露自己的月入，容易導致消極的情緒。不論是哪一方的收入較高，其中一方都會覺得不公平。

一旦大家都知道你的月薪，同事會更容易根據這個標準而評斷你的工作表現，亦會用不同的眼光來看待你。

4. 【你討厭工作】

雖然不少人心底都不太喜歡自己的工作，不過，如果你將討厭工作的心聲掛在嘴邊，只會令人覺得煩厭，以及被標籤為發放負能量的人。

此外，如果你的上司及老闆知道你的討厭自己的工作，更可能會找一個有熱誠的人來取代你，以防影響團隊士氣。

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5. 【你的性生活】

無論你的性生活是多麼幸福圓滿抑或是很匱乏，別人其實都沒有興趣知道。如果你和同事分享，除了引來一些人的嘲笑，更會令人不舒服。

個人理財網站insuranceQuotes.com對1,000多名美國打工仔進行調查，發現71％的受訪者表示，在工作中討論性生活絕對是錯誤的舉動，比吸食毒品（69％）、談論同事八卦（57％）和工資（42％）更嚴重。可見性是一個特別忌諱的話題，因為它很容易被某些人視為性騷擾。

6. 【你曾經有多瘋狂】

你的過去一不小心或會成為「黑歷史」。打工仔在年少輕狂的時候，總會做過一些不堪回首的事，例如飲酒至爛醉、當街大吵大鬧、私生活不檢點等等，這些事情把它們留在自己的回憶便足夠，不需要讓共事的人知道。

不過，有些人偏偏喜歡吹噓過往的輕狂歷史，別人知道後即使表面看起來沒什麼，但其實心裏會產生一些猜疑，甚至重新評估你。

7. 【你在找工作】

不少打工仔都會騎驢找馬，一邊打工，一邊找更理想的崗位。為自己尋找更好的發展機會沒有錯，不過，在還沒確定自己有新工作的聘書之前，千萬不要隨便告訴同事和上司。

首先，你不一定會找到新工作，第二，一旦透露你打算離開，別人就會不想再花時間在你身上，因此最好等到找到工作後再告訴任何人。

小結

你有犯過以上的問題嗎？要知道在職場上建立關係並不簡單，大家是工作夥伴、上司下屬的關係，自然對你有一定的期望和要求，因此，保持專業、正面的形象相當重要，亦要避免引起不必要的紛爭。

（資料來源：Ladders）

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