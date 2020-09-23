搵工｜上司愛邀功、說話總帶侮辱？　遇着3種老細辭職轉工不為過

可以開行turbo做嘢真係一件好爽嘅事，尤其是當你有一班好同事，而工作內容又開正你嗰範，真係會好有滿足感。但唔係個個咁好彩，唔少老闆都係「地獄使者」，誓要令你無好日子過。為咗份糧無奈要留，或者等緊機會走都好，一定要學番兩招傍身，就睇睇以下真人真事，參透甩身大法！

3種職場常見的乞人憎上司：

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1. 搶功勞型老闆

「當時，我係一家media agency嘅市場部主管，我好喜歡我嘅工作，亦都相信自己做到嘢，對得住啲客，但，唯一嘅問題係我經理，每日最煩就係要同佢接觸，我哋成team人埋頭苦幹，佢就會不停地徘徊係我哋身邊，又會改吓呢樣改吓嗰樣，都係一啲細眉細眼位，對個客根本冇幫助。到我哋present時，佢就走出嚟領功，講到自己lead住成team人做嘢咁。其實佢最多係行行企企，巡吓望吓我地做嘢，開電腦facebook messenge吓，扮吓工又一日。但當然，我哋冇篤佢，因為佢係大老闆個老友」。

如果你從未遇過咁嘅上司，恭喜你！每間公司都總有啲咁嘅老屎忽，唔公平嘅事一世人總會遇到幾單。以上例子，當你直屬上司同權力中心好friend，好難直接投訴，但唔等於要啞忍。

一個得體嘅方法係：send個email同老闆講你以及其他同事的工作情況，又或者要老闆call一個工作模式的meeting，事前同定同事通氣，約佢地出席，在會中講你哋嘅工作情況，講上司的管理手法有咩可以調整，幫助同事工作。

當然，見好就收，唔好搞大件事影響自己友。英明嘅高層自然會處理，相反，佢地唔理，你搞幾大都係晒氣。

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2. 侮辱型老闆

「我是公司CEO嘅私人助理，經常畀佢踩低，佢會改我花名，仲笑我鄉下妹。我已經服侍咗佢兩年，係佢口中聽過算最好聽嘅說話係「至少睇落似番個5歲嘅人做嘅嘢」，而嗰份「嘢」係一份我幫公司一個長期partner擬訂嘅proposal。」

有時候，跳出「comfort zone」，離開一個熟悉嘅崗位好難，即使個zone根本唔comfort，要開口尋求改變，仲要係叫老細改變，隨時自己搵自己笨。但如果佢哋唔願意改，而你只係職場新人，例如個人助理，咁你大可以積極考慮轉工，放自己一條生路。

宜家其實好多人都每兩年就跳糟，唔好覺得自己欠咗公司，人來人往好正常。如果你老闆真係衰到要鬧「你老闆！」，你亦冇信心可以憾動大山令佢哋變好，不如把握機會，前進去下一個工作里程碑啦！

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3. 乜都管老闆

「我最近開始每星期有兩天home office，老闆同我用skype實時溝通。點知我一唔顯示online超過2分鐘，佢就即刻message問我去咗邊、做緊咩、點解唔做嘢等等。佢開始要求我每一個動作都要通知佢，確保我有嘢忙，無論飲杯水，食塊餅，甚至人有三急，我都必須先報告行蹤再行動，remote office根本慘過係公司做嘢」。

畀人監視你每一個動作真係好恐怖。呢種變態老闆難以合作，因為佢地不斷要員工update會直接影響生產力。與其畀人問問問，醒目嘅對應方法係：自我報告。

每當你做新項目時，話佢知，但唔好講太多細節。擠牙膏咁，逐少逐少咁等佢有嘢知下，一開始可能會好煩，但習慣就好，因為而家係你煩佢唔係佢煩你。

有啲老闆係好難相處。好多時，打工仔冇得唔硬食。唯有見招拆招，煩就一定會，但總有行動可以做可以改善。更重要係，呢個世界唔係得一份工，東家唔打打西家，有心總會搵到啱你嘅工。如果真係好難頂，quit！

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