辭職｜因人事離職也要想個好藉口　辭職做足4件事才算「夠專業」

到底要如何提離職才好呢？不想跟同事撕破臉、被認為是草莓族、繼續保留人脈，但又想要優雅地轉身、漂亮的離開，那就要把離職程序搞清楚，求職是一門學問，那離職何嘗又不是呢，今天小編整理出一些小撇步，讓你能勇敢說出「我要離職」。

決定辭職時要好好處理的4件事：（按圖了解）

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1. 搞懂勞工法例，保障自己權益

不管要不要離職，這都是基本要了解的，勞工法例可以保障勞工們自身的權益不受損，若不幸遭公司資遣，公司需要作出相對應的處理，像是提前預告員工、資遣費、非自願離職證明等等。若是員工自願離職，也需要依照勞工法例規定提前告知資方。

一般來說不要太早預告自己要離開公司，一來會被同事關注，二來可能會引起辦公室的騷動，若剛好在預告離職期間碰上甚麼糾紛或麻煩事，損害的可能會是自己的權益。

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2. 掌握離職黃金時機，漂亮轉身好安心

這當中又包含了提離職的日期、要在上班時間或是下班談？好聚好散絕對是一門重要的職場關係學。

大多數人想的應該都一樣，選擇離職的時間點落在「領完年終後」，以及最保守的時機「年前年後」，公司這時人事異動得頻繁，可以趁着內部大洗牌提出離職計劃，讓職缺空出。但若是因為職場負面因素或個人關係不佳造成的離職，那麼待在公司等待領年終獎金，恐怕不是好選擇，因為一點獎金造成心理上的傷害，又浪費時間，對公司和自己都是損失。

若你是剛入職場的菜鳥，則在5月份提出離職是個不錯的選擇，這時適逢畢業季，各大企業釋出職缺或儲備幹部計劃，大專院校的就業博覽會也是相當多選擇，不妨多留心。

既然選好日期，那麼談論離職的時間點建議在上班時先找主管打個預防針：「下班前是否有空跟您約個時間聊聊？」，如此一來讓主管心裏有個底，等到談完後再提出離職也不遲。

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3. 離職原因百百種，到底該怎麼說

最常見的離職原因不外乎就是個人職涯發展、家庭因素、想要休息一下等等，或是想離開這家公司的原因是因為「人」，例如受不了某同事或主管，這時就需要一個「漂亮的離職藉口」。假設是為了跳槽到其他競爭公司，那麼更需要謹慎的提離職。

大多主管也都看多了離職，心裏有個底，所以這邊告訴大家，漂亮的離職理由的共通特性：合情合理、聽起來很上進、不得不離開。例如：因個人職涯發展規劃，想持續進修或跨領域學習、找到薪水更好的工作、出國、照顧家人…等等都符合上述特性。

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4. 交接手續做好，未來同事沒煩惱

盤點手中的工作項目以及在離職日前可能無法完成的專案，基本上主管會派員交接，要把資料、檔案分類好，才不會出現資訊不對等的狀況發生。而在交接過程也別大意，你對這份工作認不認真或是負責，大家都記在心裏，若在最後一刻搞砸了，那麼先前在公司同事間豎立的好形象可能毀於一旦。

在離開前別忘感謝公司以及主管過往的照顧，和他們保持良好關係，切記！人脈也是實力的一部分，不要因為一時討厭同事就和人家撕破臉，搞不好他會到其他地方當上主管，未來還是有機會碰到，所以要為自己留一條後路。

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