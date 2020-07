工作太緊張夢見自己被辭職？5個重拾自信練習　接納自己並不完美

職場競爭激烈,人人都想爭「上位」,在弱肉強食的世界生存並不容易。打工仔遇上挫折時,難免會失去自信,甚至否定自己。其實,很多時候,心態決定成敗,如果你想在職場打勝仗,先要學習調整心態,在低潮時重拾自信。

這篇文章不是解夢,而是給自己5個重拾自信的練習。面對工作壓力、同輩比較、公司營運困難等負能量,如何調整心態?

雖然是老生常談的事,你或許可以反思以下幾點:

1. 接納自己並不是完美

人總喜歡比較,叫自己「不要比較」只是自欺欺人。

自我關懷(self-compassion)是保持心理健康的重要一環,美國心理學家Kristin Neff提倡的自我關懷概念鼓勵我們反思「What's good for you?」,提醒人不要忽視自己,學習接納每個人都有不完美的缺陷。

你或許認為「自我關懷」只是「自我安慰」,但不妨問你的內心:你對上一次鼓勵自己是何時?

2. 記下別人對你的讚賞

每個人都有否定自我的時候,困惑時不妨重溫其他人對你的讚賞和鼓勵,重拾成就感。

有位朋友分享,她習慣把上司、客戶的讚賞「留底」,就像把愛人的甜言蜜語screenshot一樣。她把這充滿正能量的資料夾命名為「BE PROUD」,裏面紀錄著她工作上的成就、也有上司的表揚對話,類似一個自戀版的Linkedin profile。

用自己的方式將讚賞一點一滴記下,到你有需要翻查時,或許會有意想不到的成就感。

3. 找出自己的獨特優勢

常常想著「他經常把事情做得好」、「XX好像比我更勝任」?與其懷疑自己,不如認識自己最擅長的是什麼。

軟體企業SAP的高級副總裁Anka Wittenberg曾在網誌講到:寫下你擁有的所有技能,將他們放在表格內,分析哪些強項最能為公司增值、促進業務發展。

別忘記,你的軟實力也可以是優勢之一,例如溝通技巧、人際網絡等。了解自己的獨特優勢,能為未來晉升、跳槽作鋪墊。

4. 盡量遠離負能量

你什麼時候最多負面情緒?是自己獨處時?還是跟某些人相處時特別心累?

坊間不少心靈雞湯類文章都鼓勵人「Speak Up」,跟同事坦承表達自己的不安情緒。有機會直接對話當然好,但假若你當時的處境和氣氛並不適合訴說己見,唯有採用更有技巧的溝通方式。

認清負能量來源,從工作困境走出來。

5. 保持自信、相信自己

這點應該不用多作解釋,有些時候自信就是靠意志力「擠」出來。

最後引用福特汽車創辦人Henry Ford的一句勵志說話「Whether you think you can, or you think you can't. YOU'RE RIGHT.」

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】