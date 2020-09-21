【辭職】上司朝令夕改、脾氣差最虐心？　9種老細行為隨時激走人

員工想離職的原因是什麼？除了薪水，往往是因為和直屬主管處不來。當好主管真的不容易，把員工逼太緊、溝通上有摩擦，種種小事都可能點燃離職火線。美國《創業家》雜誌整理出 9 個主管可能會阻止員工發展的行徑，如果你是一名主管，快檢視一下自己有沒有犯下列錯誤，免得員工受不了你紛紛落跑。

令下屬想辭職的9個老細行為：

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1. 常開不必要的會議

腦力激盪、協調工作、擬訂共同目標，才是會議的必要內容。如果不是前面三者，那這會議恐怕沒什麼價值，只會耗費員工時間和心神，讓人疲乏。下次開會前仔細思考一下內容，會議這種東西，能省則省！

2. 講話不精確

主管交派任務時，常忘記把話說清楚。舉例來說，「我希望這專案能在這一季達成目標」，這句話主管可能覺得夠清楚了，但員工不知道這一季指是季初、季中還是季末？不如直接講幾月幾號前完成，更快達成共識。

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3. 常常給出過大資訊量

現在多數年輕員工必須瞬間吸收來自各管道的訊息，一個人手頭上通常不會只有一件事。如果主管瞬間給某名員工太多資訊，他來不及消化，最終可能落東落西、執行效果變差。

4. 太少、太慢給回應

主管收到員工提問時，常會擺在一邊，想說有空再處理就好。錯！很多問題對員工而言其實十萬火急，會影響他們後續工作。主管要能清楚判斷這件事情該不該立刻答覆，即便無法立刻解惑，也要先跟對方說明，給他一個機會說明事情的急迫性。

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5. 控制欲太強

控制狂大概是恐怖主管最常見的特質。很多事要應該交給員工自由發揮，管太多反而會扼殺他們的創意或工作發展。

6. 太情緒化

領導團隊不能意氣用事，做事太情緒化會害員工不敢提問或找你討論，久而久之團隊氣氛和工作成效就會降到冰點。

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7. 猶豫不決

犯錯不要緊，可怕的是領導者猶豫不決耽誤了團隊前進。如果你已經是主管職，就代表你該扛起拿主意的責任，猶豫不決不僅消磨你的威信，也會造成員工手足無措。

8. 朝令夕改

這是許多主管的最大問題，可能昨天才拋出一個點子要大家去發想執行，今天就會全盤推翻。有新點子很正常，但常常這樣，下面的人無法好好做事，最後會相當消極，因為沒人想做白工。

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9. 只批評不讚許

適當的讚美很重要，偶爾肯定員工，員工才有動力進步。是人都會犯錯，如果只懂糾正或責怪員工錯誤，難免會使人感到挫折。主管應該就事論事，做得好就誇獎，做不好就及時提供建議，這樣才能培養健康的團隊關係。

資料來源 / Entrepreneur

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