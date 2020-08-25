【人際關係】被口賤同事秒速撻着？　職場3句口頭禪最易惹人反感

從學校帶着夢幻泡泡進入職場後，首先就是一連串被現實爆擊的考驗，有時候工作內容你不討厭，但讓人厭煩的是得朝夕相處的同事，不怕遇到神對手，只怕遇到豬隊友，不會幫忙就算了，還會說風涼話。

（Unsplash / Mimi Thian）

日前就有網友在PTT發文問「工作上有過Compare（比較）魔人嗎」，不管什麼話題都要跟你比個高下，說到當兵時就會講「我當兵比你更辛苦」，說到研究所實驗室話題時，也要湊熱鬧「我實驗室更操」，不論什麼都要「我比較⋯」，這些超熟悉的職場口頭禪，你是否也似曾相似，今天小編就精選網路熱論三大不斷跳針的職場XX魔人，來看看你辦公室有沒有這樣的人吧！

令同事憎恨的3句說話：

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1. 講難聽點啦魔人

這類魔人最常在會議上討論時，闡述自己論點時語帶不耐煩說出：「講難聽一點啦，這件事⋯」，不論遇到什麼事情，都要用「最不中聽」的方式說出來，教導菜鳥時會說「講難聽一點啦，我根本不用負責教你⋯」，談論分工時也會說「講難聽一點啦，這跟我有什麼關係？」，明明知道講出來的話讓人不悅耳，還是依然我行我素。

2. 來我跟你說魔人

相關口頭禪有「來我跟你說」、「你先聽我說」、「我跟你講啦」，發言一定要搭配皺眉，要所有人聽他論述，講了之後還會停頓一下才開始繼續講，明明就可以好好說話，卻一定要用不悅口吻開頭，通常後面接的內容，也不會是讓人開心的事情，久而久之大家只要看到來我跟你說魔人，也不會想繼續往下聽了。

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3. 你懂嗎魔人

「你懂我意思嗎」這句話在認真討論時還沒這麼煩，但這類魔人不管何時何地，最愛跳針重複「你懂嗎」、「你知道我意思嗎」，即使對方沒問，或者聽者已經點頭，沒有表達困惑，但他們還是喜歡把這句話掛在嘴邊，彷彿把對方當成笨蛋，一直重複同樣的問句，讓人聽久了感到厭煩。

當然有時候「說者無意，聽者有心」，即使有些人有這樣的口頭禪，但可能也不是故意的，互相多留一點同理心，有健康開心的工作環境才是長久之計～

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