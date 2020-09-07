同職同酬同事卻做得比你少？　4種薪水小偷最叻暗地偷懶耍廢

薪水小偷的手段神不知鬼不覺，往往讓身邊的人難以察覺，以下就列出幾點常見的招式。

4種職場常見薪水小偷：

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大家在職場上一定都曾遇過這種人，平常上班的時候總是不在位子上，坐在電腦桌前經常看起來很忙，卻沒人知道他到底在忙甚麼。其實這種人常常就是大家口中的「薪水小偷」，也就是上班時間喜歡裝忙甚至是根本沒做事，對公司沒有做出實質貢獻，每個月的薪水還是照領不誤，有如把公司的薪水偷走一樣因而得名。最厲害的是他們的手段神不知鬼不覺，往往讓身邊的人難以察覺，以下就列出幾點常見的薪水小偷慣用招式。

1. 上廁所

雖然上廁所是再正常不過的事情，但如果每天總有一段時間，短則十幾分鐘長則半小時，悠悠哉哉的蹲在廁所裏滑手機、看報紙，站在公司的立場來看絕對就是一種偷懶的行為。儘管上廁所再怎麼樣也不可能超過半小時，但長久累積下來，每天半小時的時間換算下來的工資也相當可觀，等同無形中把錢慢慢的不斷從老闆口袋裏給偷走。

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2. 裝忙

同樣都是在上班工作，薪水小偷與一般員工最大的差別在於，後者有做出實質產出與貢獻，前者卻只有做到表面工夫，實際上對公司來說沒有實質貢獻。這種人最可怕之處在於如果自己和他被分配到同一個案子或工作，就只能自己摸摸鼻子，扛下更多工作壓力的重擔了。

3. 食煙

就像上廁所一樣，對於有煙癮的人來說總是需要不時去「解放」一下，但看在其他人眼中，其實也等於變相多了不少休息時間，更可能嚴重影響到整體工作時數。特別是有些人一天去數十次，加上還喜歡彼此相約，抽煙解放之餘順便閒話家常一番，都讓抽煙休息的時間拉的更長。難怪日本東京的廣告行銷公司「Piala」曾宣布，只要是沒有抽煙習慣的員工，每年可以多六天有薪假，並解釋「因為他們沒有浪費上班時間」。

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4. 事後搶功

想要做好一個厲害的薪水小偷，重點在於如何讓大家覺得自己有在認真做事，特別是如何在主管眼中留下工作認真的印象，對於這些人來說，往往比其他人更懂得討好與應付主管的技巧。常見的是會議上薪水小偷會跳出來搶別人或是整個團隊的功勞，強調自己在其中扮演舉足輕重的角色，實際上可能不過是提出不實用或是錯誤的意見，或是一些無關緊要的支援，卻誇大其詞自己的貢獻程度。

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