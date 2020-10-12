【職場廢話】能者多勞定過勞？　5大「偽．金句」扮真理實在剝削

還沒出社會前，總覺得工作就是要實現自我價值，凡事都要全力以赴；真正工作後才知道，職場上有時做再多也沒人理你！以下5句職場廢話金句，獻給總是過勞的你。

5大導致打工仔過勞的職場廢話（點擊下圖看清！）

+ 11 + 11 + 11

1.

能者多勞！

很多老闆交代你做雜事時，都會補一句「能者多勞嘛！」表面上看起來在稱讚你能力好，實際上根本是在變相壓榨你，更過份的是，老闆偶爾還會說「這個不會很難，幾分鐘就可以搞定了」，既然這麼簡單，為甚麼你自己不做！許多網友都說「能者過勞才是真理」，也有些網友說「能者多勞不是不行，但也要多薪」。

2.

吃虧就是佔便宜！

無論是受到不平等的對待，或是接收到不合理的工作內容，職場或是家中的長輩，都會告訴你「吃虧就是佔便宜」，理所當然地要你把抱怨跟不滿吞下肚。不過吃了幾次虧就會知道，吃虧就只是吃虧，根本沒佔到便宜，反而更讓對方軟土深掘。網友也分享，應該要把這句話改成「吃虧就是被佔便宜」。

+ 13 + 13 + 13

3.

努力不一定會成功，但不努力一定不會成功！

常常在勵志書上看到這句名言，老闆們也常會以這句話鼓勵下屬，不過現實情況常常是，就算很努力了，薪水還是少得可憐，既然薪水都那麼少，為甚麼還要努力呢？將這句話改成「努力不一定會成功，但不努力一定會很輕鬆」或許貼切許多。很多網友也認為，其實成功與努力間沒有必然的相關性，有些人「成功不一定需要努力」。

4.

好好做，公司不會虧待你的！

在你連續加班一個月後，老闆突然告訴你「把這個案子好好幹，公司不會虧待你的！」許多網友都認為這只是一句場面話，要員工安於目前的薪水，不要要求加薪，不然真要幫你加薪早加了。也有人說「公司不會虧待，只會虐待」。

5.

薪水不重要，工作學到就是你的！

這句話也常在面試時聽到，當你和老闆討論薪水時，老闆卻嫌你太目光短淺，只在乎錢，遇到這種情況，真的很想反問「工作就是來賺錢的，不然我來幹嘛？」也有許多網友分享自己經歷，表示其實比較好的公司，通常會給予不錯的薪水，反而是比較不好的公司總愛斤斤計較。

+ 23 + 23 + 23

延伸閱讀：