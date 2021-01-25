加班不應彰顯甚至根本是個缺點！　公司從來只會這一點來評價員工

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-01-25 18:11

編按：在公司立場，職場是一個講求結果的地方，沒做出成績的人，哪怕履歷再好、加班時間再多，也等同對公司沒有貢獻。以下出自《職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作》一書的兩個故事，不知有否說中你同事（又或是你自己）的狀況呢？

1. 別讓厲害停在嘴上

凡是在自己責任範圍內的事，要一件件努力做好。

有的人不管生活還是工作都習慣了光説不做，比如公司技術部門的佳佳。

同事都覺得佳佳很厲害，因為她碩士畢業，還報了很多培訓課程，是公司出了名的學霸，許多員工都想和她一樣去參加幾個資格考試，多拿幾個證書。但佳佳在公司兩年了還是一名普通員工。

她在工作中並沒犯甚麼錯誤，但她每個月的業績是最低的。她水平很高，說起理論來也頭頭是道，可是光嘴上厲害，無法學以致用。對一家公司而言，老闆總是需要員工做出實實在在的成績。

第一，評估員工能力的最大標準，是你所負責的工作成果，而不是你寫在紙上的想法。掛在嘴上的厲害是虛的，能動手的厲害才是實的。管理者可以只動動嘴，員工一定要學會跑腿。就是說，要讓自己成為優秀的實幹派。沒有技能證書並不影響工作的質量，只要你的動手能力強。

第二，好的結果要先從小事做起。不要一次目標太大。凡是在自己責任範圍內的事，要一件件努力做好。做到了點，你的嘴上不說，叿也能看到，老闆也會記在心裏。

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2. 有成績的加班才是加班

公司對一個人能力的評估是立體的，不是單靠某一項的分數，比如加班的時間，而是需要綜合判斷。加班從來都不是目的，能幹出實實在在的成績才是。

員工阿明每天發朋友圈向人晒他的加班照片，同時寫上「加油、努力」之類的詞語。有時他晚上十一點還在公司忙碌，不知道的還以為他幹出了多大的成績，其實他和同事八小時的工作量差不多。

我看不下去了，便批評他：「阿明，你天天晒加班，想幹甚麼呢？」

阿明説：「老闆，我這不是想讓大家看看我有多努力麼，特別鼓勵一下同事，也給客戶留個好印象，希望他們認同我。」

我説：「你的項目沒談好，沒有業績，還晒加班是會讓我討厭的，我是該給你加班費呢還是該裝作沒看見呢？還有客戶，你負責的項目搞定了嗎，客戶打電話催我，説你已經嚴重耽誤進度了。你讓他看見這些加班的照片，他一定不會讚揚你，而是會嘲笑你無能，説那麼一點小事情你整天加班都幹不出來．哪兒來的認可呢？」

阿明明白了，五分鐘後就刪了自己朋友圈上的照片。但願他是真的明白。

評估能力，需要綜合判斷

公司對一個人能力的評估是立體的，不是單靠某一項的分數，比如加班的時間，而是需要綜合判斷。例如，在你完成一個項目的時候，公司看的是你的工作效率，是對於時間的利用質量，而不是看你這一周加了多少班。

效果永遠是第一位的，花費的時間則不重要。所以，在上司對員工的評價邏輯中，加班並不是一種加分項；相反當你在正常上班時間內完不成規定的任務時，加班還是減分項。

加班不是目的，出成績才是目的

對於加班我們可以這樣來形容：人們坐在辦公室通宵達旦地加班時，究竟是否記得自己為甚麼這麼做？當你深夜十一點仍然忙於工作並自我感動時，有沒有計算過自己從加班中獲得了多少成績？事實是，多數人加班只是在彌補白天的疏忽、偷懶的過失，而不是為了多幹出點成果。

加班從來都不是目的，能幹出實實在在的成績才是。所以永遠不要無效加班，要提高自己間利用效率。

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（萬里機構授權提供）

書名：職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作 作者：張羽 影視藝術院校畢業。現創辦並經營一家貿易公司。其「抖音」平台累計粉絲數量達33萬，因其精闢、深刻、引人深思的職場邏輯和思維方式，被網民稱為「職場達人大羽總」。

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