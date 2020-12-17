WFH工作量增聖誕假期都要做？　教你反客為主方法等上司放你一馬

在過去一年，WFH已經由打工仔的福利，發展成「明着數暗蝕底」的職場文化。大家會發覺，WFH之後，工時竟然比返辦公室工作更加長。聖誕假期將至，打工仔又如何避免「明放假暗工作」的慘況呢？今次半宅職薯就和大家分享一些小貼士，讓大家過一個自由自在的聖誕。

聖誕假期期期，怎確保可逃離老細魔掌？

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先談談WFH的演變

回想疫情初期，不少打工仔都要求老細給予WFH。一方面防疫，另一方面也想嘗試一下在家工作的滋味。而基於不信任和管理能力有限，在那個初階段，不少老細對於WFH心底裏是抗拒的。

但經過一段時間的發展，不少老細已經掌握了把打工仔由時間制轉為責任制的技巧：就是給予大量責任，令打工仔不得不超時工作。結果打工仔超時工作亦無人知曉，有苦自己知。

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打工仔應對聖誕假期的策略

打工仔要設計應對聖誕假期的策略，首先要從老細的角度去想：不少老細都是很小氣的，生怕用不盡打工仔一分一秒的時間，一點一滴的精力。而由於WFH的關係，老細對打工仔工作的進度又未必掌握得十分之好，結果在聖誕假期之前瘋狂派job，但求心安。

應對策略一：事先張揚手頭工作

在聖誕假期的前幾天，打工仔最好事先張揚手頭上工作的進度。如果可以的話，便把交功課的日期定遲一點，例如在聖誕假期後的第一天。當老細知道你已經夠忙的話，自然會感到心安，在聖誕假期前派少一些job給你。

應對策略二：假期中間交功課

承接應對策略一，你把推遲了交功課日期的工作，留在聖誕假期時才交。當老細見到你聖誕期間仍交功課的話，便很自然地聯想你假期的時候也在忙公事，心裏歡樂頂透。

應對策略三：假期後第一天立即問feedback

雖則說老細是24小時全天候工作的，但在假期時候放下工事也是人之常情。結果他便無法即時消化你在假期期間交的功課，而你卻在放假後的第一天立即問feedback，老細自然無空間去想新的job給你，讓你換來最少半天的休閒。

結語

當大家看完這篇文章，又看到我自我介紹說：「極討厭辦公室政治」，大家自然會想：「為甚麼教打工仔玩這些花招？」。其實打工仔是處於被動的，要是老細坦白大方，這些花招自然無用武之地。但若是老細吝嗇小氣，要「榨盡」打工仔的話，打工仔便不得不用一些花招去應對了。

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