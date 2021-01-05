死線臨近潛力才無限大？　拆解拖延症心態4個原因統統只是藉口！

用遍所有時間管理方式，也提早到公司處理工作，下班時卻還是發現待辦清單上還有一長串任務沒完成、「拖延症」又發作嗎？

拖延症背後的4種心態：（按圖了解）

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根治偷懶、逃避的心態，不能完全仰賴表面方法，更重要的是找出自己「為甚麼」拖延，否則難以靠對的技巧根除病魔。《Business Insider》找到專門輔導客戶高效率達成目標的教練，分享拖延背後隱藏了 4 種心態，對症下藥才有可能徹底告別拖延。

1. 表現者（performer）：我在壓力下會做得更好！

表現者類型的工作者認為愈是在高壓、短時間的條件下，愈能激發自己的潛力，交出很棒的成果。然而，這可能只是自欺欺人，畢竟資源不足、期限緊迫，做起事來就不太可能面面俱到，反而容易疏漏。

如果你自認是表現者，很有可能是不太懂得拆解一項工作，錯估它應該啟動的時間，因此到最後一刻只好卯足全力完成。最合適的解法，是盡可能比自己估計的工時，再提早一些開始準備，並學會拆分工作內容，一定有部分環節可以預先完成，讓後面流程更加順暢。

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2. 忙碌逃避者（overbooker）：我真的好多事情要做！

有些人整天都喊着好忙，晚上還都留下來加班，卻依然抱怨某些事情做也做不完？

原來「忙碌」經常會成為拖延的藉口，例如其他部門請你協助的專案，得調閱很多細鎖的數據，對方又很謹慎，經常檢查出小錯誤，導致你不想面對，就用太多事情得做，不斷延後這項工作的處理順序。

要停止這樣的拖延心態，請正視自己的問題：到底害怕或憂慮甚麼事？ 也許是你還不熟悉怎麼處理數據，擔心得來一直來回更正，所以應該尋求資深同事或主管協助，學好處理方式，未來就不會再害怕類似的工作。

3. 自嘲者（self-deprecator）：我就只是不想努力！

兩位教練發現，有些客戶會故意延宕工作，並習慣歸咎於自己不情願或懶散，但他們不是無法達成那些任務，只是不願承認身心已經疲憊，需要休息或充電。

也就是說這些人只是愛面子，寧願展現自己刻意不做，也不想讓別人看到脆弱的一面，尤其男性工作者很容易陷入這種假性拖延。因此改善方案相當簡單，就是學着理解人都會疲累，適度放過自己、休息一下，會更有助於你工作的表現。

4. 新奇事物症候群（novelty seeker）：我又有一個好點子！

「應該要找外部廠商協助。」「不對，也許內部做就好，還能省成本。」三天兩頭就浮出對某項工作的新想法，所以一直「捲土重來」，也是造成拖延的原因。腦中有源源不絕的點子固然很好，可是當不斷打掉重練、沒辦法產出結果時，自然難以在期限內完成工作。

想化解這種症候群，就要真正搞懂「試錯」（選擇一個可能的解法應用在某個問題上，如果失敗了，再選擇另一個可能的解法再繼續嘗試下去）的定義，例如一項新產品的好壞，不是「你覺得」就是對的，提供試做版本給顧客、從他們身上獲得回饋，可以更精準找到改善方向。因此下次冒出點子時別急着馬上行動，告訴自己至少看到成果、分析反饋，進度才不會永遠在原地打轉。

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