公司配套不足時你會選擇埋怨放棄嗎？　積極的人只想怎把工作完成

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-01-27 07:26

編按：「心態決定高度」，當工作遇上（特別是因外在因素而成的）挑戰或困難時，你會抱怎樣的心態面對呢？以下節錄自《職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作》一書的內容，將跟打工仔分享一個抱積極心態解脫挑戰的打工仔故事。 撰文：張羽

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那些面對問題能「知難而上」和積極尋找解決方案的人，才能將問題轉變為機會，成長為負責而且高效的超一流工作者。

阿悠正在休息，我去找他，讓他負責一個項目。

阿悠痛快地答應，説：「OK，我帶上我的副手，還有阿卓、阿明兩個熟手，一個設計、外加兩個勞力，有這些人，我保證馬到成功！」這是他的鐵人小分隊，配合默契，因此充滿了自信。

但是我搖搖頭：「恐怕不行，這些人有新任務，我只能把新來的兩個實習生派給你，你帶着他倆去。」

阿悠沉思了幾秒，沒有拒絕，而是開始問問題：「兩個實習生會設計嗎？」

「好像不會。」

「他們懂商務嗎？」

「肯定不懂。」

「他們有力氣嗎？」

「乾瘦乾瘦的。」

「哦！他們抗揍麼？」

我笑了：「別怕，我只問一句，能完成任務嗎？不能就換別人上。」

阿悠想了想，説：「那我就提一個條件，只要你答應，我就保證完成任務！」

我説：「説！能辦的我一定答應你。」

阿悠說：「在我出發之前，你給客戶打個電話，跟他說我們公司確實業務很繁忙，派不出多少人，希望他的團隊屆時能積極配合我，提供應有的支持，只要他口頭上答應，我就能應付過來！」

我説：「成交！」

當工作中遇到這些問題和困難時，阿悠能主動地去尋找方法解決，而不是找藉口迴避，並且，他確實找到了方法，成功地解決了這個難題。這就是我們常說的那句話：「只要思想不滑坡，辦法總比困難多。」

工作中態度永遠大於天 –– 沒能力可以學，沒辦法可以想，但沒態度的話一切都完了。

有良好的態度，有積極想做好的願望，就能在職場成功地發展，取得公司與同事的認可。那些面對問題能「知難而上」和積極尋找解決方案的人，才能將問題轉變為機會，成長為負責而且高效的一流工作者。

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（萬里機構授權提供）

書名：職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作 作者：張羽 影視藝術院校畢業。其「抖音」平台累計粉絲數量達33萬，因其精闢、深刻、引人深思的職場邏輯和思維方式，被網民稱為「職場達人大羽總」。

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