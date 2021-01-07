但求無過就是過！　打工仔抱「凡事啱啱好」態度早晚會被市場淘汰

僅僅追求不犯錯，撐死了也只能把事情做到五十九分，永遠沒可能做到一百分。所以憑在工作中成為優勝者，就必須摒棄這種心態，努力爭先，敢擔責任，追求功勞，才能贏得最大的回報。

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除了加班時態度敷衍，阿明在其他事情上也有些情緒低落，不夠認真。公司有一個項目交給他負責，三天過去了，我問他找客戶方生談過了沒有。

阿明答：「還沒，我怕談不好，反正合作的內容方總都了解，不用談也可以吧？」

我問他是否與物流溝通過。

阿明答：「沒有，我怕說不明白，反正和他們合作那麼長時間了，流程他們都知道。」

我問他廣告公司那邊是否跟新的平台接洽過。

阿明答：「新平台取消了，我怕效果不好，反正按之前的做也沒甚麼。」

我馬上拉下臉：「告訴我，這不做那不做，你有甚麼是不怕的。」

阿明弱弱地說：「老闆，我是別出錯，你要求這麼高，一旦出錯我怕不好挽回啊！」

我說：「嗯，你沒錯，看來是我的錯，我就不該把這個項目交給你，去把阿俊叫進來。」

多少人就像阿明這樣，正被一種「不求有功，但求無過」的心態慢慢地毀掉？阿明不是不清楚這些工作中自己應該承擔的責任，但他卻放棄了自己應有的態度，轉而用「別人推一步，我走一步」的原則對待工作，心想只要不犯錯，管它幹成甚麼樣呢？恰恰是這種態度害了他。

公司未必懲罰犯錯的員工，但一定會讓那些不敢承擔責任的員工付出代價。

在接到任務的時候，人們一般會有以下兩種心態：

第一種，我不會拖後腿。不求有功，但求無過。這是職場中80%的人的心態，我們去寫字樓看看，每間辦公室都坐滿了這類人，所以他們只能是強者的墊腳石。

第二種，我會盡力做到最好。擁有這種心態的人不超過20％，他們不怕犯錯，只怕沒有功勞，因此對待機遇十分珍惜，總能施展自己全部的能力，以求做出最好的結果。

無論任何問題，人們的態度都可以分為這兩類。其中大部分人採取的是第一種態度，他們不管做甚麼，都是「剛剛好」就可以，不落在最後面，但也不爭最先，每天朝九晚六地上下班，毫無驚喜地過完一生。

然而，僅僅追求不犯錯，撐死了也只能把事情做到五十九分，永遠沒可能做到一百分。所以，想在工作中成為優勝者，就必須摒棄這種心態，努力爭先，敢擔責任，追求功勞，才能贏得最大的回報。

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書名：職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作

作者：張羽

影視藝術院校畢業。曾在加拿大深造三年，回國後任多家企業高管。現創辦並經營一家貿易公司。其「抖音」平台累計粉絲數量達33萬，因其精闢、深刻、引人深思的職場邏輯和思維方式，被網民稱為「職場達人大羽總」。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】