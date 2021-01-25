死線臨近怎應對老細催迫？　用這3個修飾語將敷衍廢話變救命金句

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-25 07:30

在職場上懂得「說話的藝術」是很重要的，不只可以讓同事關係更和諧，有時還能顯得自己更加專業。一名網友詢問「為甚麼很多事愛冠上『滾動式』」，引起不少討論，有網友指出「寫隨時檢討，老闆覺得你在敷衍他；寫滾動檢討，老闆覺得棒棒」，顯見詞彙的威力。今天就來盤點職場上可以運用哪些詞彙，讓廢話瞬間變專業吧。

廢話都可以好專業？（按圖了解！）

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「滾動式」／例句：滾動式修正、滾動式計劃

「滾動式」最常見的用法就是「滾動式修正」，是許多上班族的口頭禪。如果你對於將要交出的報告不太有信心，這時「滾動式修正」就會是你的救星，只要跟主管說自己會參考各方意見，並「滾動式修正」自己的報告，馬上聽起來專業度爆表。

另外常見用法就是「滾動式計劃」、「滾動式檢討」，例如：「我擬定了一份滾動式計畫」、「我們會滾動式檢討成果」。網友指出，「滾動式修正」直白點來說就是「打臉自己之前的決策」、「且戰且走」、「朝令夕改」。

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「彈性」／例句：彈性分工、彈性工作

「彈性」是許多老闆及主管必學詞彙，通常用在為部屬增加工作量，例如「你要懂得彈性工作」、「我們這是彈性分工」，只要使用「彈性ＸＸ」，就能讓員工接下不在職責範圍內的工作，當員工拒絕增加工作量時，再以「你的職場彈性力不足」來指責對方，不僅可以將責任怪給別人，聽起來還很專業。也有網友分享，「彈性」其實就是「滾動式」的簡稱，「滾動式太長了，彈性更精簡」。

「不排除」／例句：不排除之後由你負責

「不排除」其實跟「彈性」很像，意思就是現在還沒有定案，或是分工還不清楚，但只要需要別人多做職責範圍外的事，就可以說「目前專案計畫未定，不排除之後由你負責」，專業地將工作交派出去，令網友表示「不排除這個詞也很智障」、「不排除有再滾動之可能」。

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