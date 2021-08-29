NGO推服務鼓勵打工仔做義工　累積服務時數可兌換與名人見面機會

眾所周知香港人唔做義工嘅三大藉口：好忙、好攰、顧掂自己先啦！而喺Time Auction做過好幾次義工嘅Elphie就話你知：「今時今日做義工可以幫到人之餘，仲可以upgrade你嘅CV！」



開始之前等筆者簡介吓Time Auction先啦，佢哋係2014年成立嘅NGO，鼓勵大家做義工以義工時數換取同社會領袖見面學習嘅機會（例如盛智文、曾俊華、Sammi鄭秀文等等）另外就係幫其他嘅非牟利組織去搵佢哋需要嘅義工，希望由copywriting、programming甚至fundraising嘅人可以幫手做吓大大小小嘅project。

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CV起碼加廿分

Elphie本身就識得網頁製作，所以佢就喺Time Auction搵到幫長者服務為主嘅銘恩中心做網頁設計。佢分享：「幫長者設計網頁要考慮好多嘢，字體要大啲，elderly-friendly嘅元素要多啲。如果用家係小朋友，website就要色彩繽紛啲、有互動性嘅元素喺入面。總之就睇餸食飯，符合用家需求。」

Time Auction嘅Program Manager - Annissa就話：「其實依家機構搵義工賣旗、派飯盒嗰類相對容易搵，但要搵有技能嘅義工例如consultant、fundraising、web developer等等就比較難。所以今時今日嘅義工已經唔再係『扶阿婆過馬路咁簡單』！」

所以當你喺CV上面擺呢啲project，唔單只show到自己嘅能力，仲反映到自己喺工作以外嘅achievement，HR都自然對你感興趣啲啦。

做義工≠幫人打工

Time Auction發現其實有好多香港人都鍾意做義工，純粹係好擔心做義工會做埋啲唔係佢哋真正想做嘅類型。所以好多用Time Auction嘅機構都因為驚chur親啲義工，將啲大project斬件。

例如拍一條宣傳片先算，成team人可以係一個負責拍片、一個負責後製、一個負責剪片，等大家選擇去做自己擅長嘅嘢之餘，又可以儲吓portfolio。

所以喺Time Auction上面嘅project，每個義工最多做40個鐘又得，最少1個鐘亦得，得咗。Elphie仲話：「好多時都係我chur返啲機構，問佢哋拎feedback，因為佢哋本身已經好多謝你肯幫佢哋手，所以有咩事都會問返你意見，真係尊重你嘅專業。」

而做義工嘅另一個好處，就係可以接觸多好多範疇、industry等等。當然每個人都可以話自己唔得閒、好攰（而事實上香港打工仔都真係好忙……），但如果你幫到人之餘，又可以累積人脈、整靚份CV，成件事就已經好唔同。

Time Auction感謝做義工嘅你

點解要叫做Time Auction？就係希望義工用時間去回饋社會，同時又可以收穫到一啲有意義嘅學習體驗。所以Time Auction嘅reward system就可以畀義工換取唔同嘅experience。

至於最多義工參與嘅就係「與社會領袖對話」，例如你可以去同鄭秀文(Sammi)傾吓偈，又或者同Golden Scene嘅founder食個晚餐等等。

而Time Auction仲會同唔同嘅企業合作，等一班義工可以用工作時數去參加免費工作坊，例如你可以學點樣整cocktail，甚至包你酒店staycation都得！

最後筆者想講，今時今日做義工唔係單純付出、奉獻、體力勞動。如果你識揀最適合自己嘅義工project，你唔單只可以幫人之餘，仲可以upgrade自己。當世界好似越嚟越自私自利嘅時候，希望「做義工」呢件事喺香港慢慢都會變成一個潮流同風氣，好似行山、打卡一樣成為大家嘅日常！

後記： 話說早排有一個NGO嘅創辦人因為武肺滯留咗喺法國，返唔到嚟香港。咁可以點算呢？於是佢就即時喺Time Auction搵咗一班義工幫手，啲義工就同個founder講自己可以commit幾多個鐘， 然後founder就會因應啲鐘數去比tasks。後來仲有埋自己嘅WhatsApp group， 變埋做成條team呀！



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