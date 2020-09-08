【面試】公司怎評核員工？有在職培訓？　7條問題接受取錄前應問

要找到適合的工作從來都不是容易的事情，大家都希望能找到對內容滿意，同時也認同組職文化的工作，如果希望找到跟自己價值觀相同的公司，可以在面試時或是接受工作之前，問未來的老闆以下7個關鍵問題。

接受取錄前要問的7條問題：

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1. 能舉幾個例子說明公司文化嗎？

許多公司強調他們的文化是「努力工作，用力享樂」（work hard, play hard），但是僅有口號很難讓人有清楚的概念，可以先請對方提出實際例子，來佐證公司的文化，像是員工每天的生活，或是公司如何表達對員工的重視及尊重，以及如何獎勵。

2. 公司如何對待顧客／客戶／終端用戶？

這個問題的重要性在於，若是公司連顧客或客戶都無法好好對待的話，如何期待會對員工好呢？從顧客服務或是客戶關係中，可以大致看出一個企業是如何對待員工的，所以接受工作前，不妨先對這些部分做點研究。

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3. 公司如何回饋社區？

這個問題可以看出公司的風氣，是否有展現除了商業利益外的其他良善價值，或是做過什麼公益舉動，許多人都希望能在與自己理念相同的公司工作，如果你很重視這個方面的成果，就應該在工作前詢問清楚。

4. 公司如何評估員工績效？考核及回饋的過程如何進行？

大部分的公司都會有年度考核，但這個過程中，更重要的是公司如何給予員工相對的回饋和建議。另外，績效評估的頻率也是關鍵，除了年度的考核外，可以詢問平時是否也有與主管檢討工作績效、得到有效回饋的機會？

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5. 在公司內可以使用數碼工具或技術？

有效率的工具和流程可以事半功倍，而持續接觸新技術也能確保你保有創新技能，不妨詢問未來老闆是否重視對新科技或新工具的投資。

6. 公司提供怎麼樣的訓練課程？

有品質的訓練能夠讓你在職場上的提升效率更加，也可以讓自己在職涯中「升等」。工作前可以先確認組織是否有提供培訓的機會（包含軟實力及硬實力），或者是否會資助其他外部課程。

7. 除了目前的職位之外，有機會挑戰其他的職涯管道嗎？

這是指在公司內或產業內是否有「水平轉職」的機會。可以詢問公司內部員工是否有類似的例子，畢竟沒有任何職涯道路是絕對正確的，最重要的是隨時準備好學習新技能、面對新的挑戰，並且抓住新的機會，而好的老闆就會了解這麼做的真正價值。

資料來源 / Quartz

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