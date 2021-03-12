Google美好職場氣氛隱藏陰暗面　一項機制隨時令自由理念毁於一旦

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-12 07:20

當Google的人工智能科學家對外發表了敏感話題時，公司經由討論過後會讓這些科學家接受額外的審查，並確保他們會以積極正向的態度來描述該公司的技術發展。眾所皆知Google是一間重視員工的企業，它們提供免費餐點及舒適的工作環境，員工之間工作氣氛融洽、注重團隊合作，公司也非常看重員工個人特質。

Google的職場文化也不是一面倒的好？（按圖看清！）

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Google公司重視員工

Google能啟發員工的自我認同感與內在的價值感，而公司也會指派給員工有意義的任務，透過有挑戰性的工作來建立員工的成就感，員工也會對於公司的共同成就、公司對社會的影響力、公司的聲譽等感到驕傲，在Google工作，更可讓員工感受身處此行業的頂尖之中，因此每年都有數不清的履歷往Google公司投遞，求職者為的就是希望自己也能成為這良好企業的一分子。

對員工實施話題評估

據美國全國廣播公司（NBC News）的爆料，從2020年的夏天開始，由Google公司組織分割而來並繼承了Google的上市公司地位以及股票代號的Alphabet對員工實施了一項敏感的話題評估，這似乎成為科學家準確應對技術潛在危險的阻礙。報告指出，除了透露商業機密之外，Google可能更關心公眾對它的看法，而不是希望該公司的科學家能對外發表重要且執行效率高、專業性強的研究報告，但其實這並不會太奇怪，Google對外就時常向大眾營造出該公司是屬於自由且公開的企業理念。

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敏感話題不能提及該公司的產品

根據外媒報導，Google最近解僱了公開表示與該公司存在問題的人工智能學家蒂姆尼特·格布魯（Timnit Gebru），這事件也使該公司在過去幾周受到了新的審查。現在，格布魯的同事也就是的Google的資深科學家瑪格麗特·米切爾（Margeret Mitchell）大聲告訴NBC：「我們根據自己的專業知識去進行了適當的研究，卻因為不符合公司的言行審查而被拒絕對外發表，那我們是否應該檢討審查機制到底出現了甚麼嚴重問題。」

根據美國全國廣播公司獲得的內部消息，Google的審查政策會刻意要科學家們需得謹慎對外採取正面的態度，甚至他們還被告知在發表敏感話題時，不能提及該公司的產品，若長期下來，公司內部操作動作可能會助長假訊息氾濫、歧視甚至出現不公平的結論。

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