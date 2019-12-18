【職場心理】升職只會加辛！1/4人寧維持現狀　只有9%想做管理層

根據波士頓顧問公司（BCG）調查，5大國家（美、法、英、德及中國）的5000名員工中，只有1成的人渴望晉升管理職。其中超過半數的西方經理人認為，升職的壞處大於好處，7成的人表示自己過勞，只有不到4成的人願意在未來的5到10年持續擔任經理人的工作。管理職為什麼愈來愈難做了？

隨著環境挑戰變多，升遷後工時變長、被指派的任務變多，讓管理人員的不滿情緒持續增加，而企業又希望在高度競爭的市場中追求增長，再加上管理帶人的煩惱，導致管理者工作量遠超負荷。

5000名員工中，只有1成的人渴望晉升管理職（unsplash@Helloquence）

這些挑戰和現狀，也蔓延至一般員工的心裡，在調查中只有9%的人渴望成為管理職，但有17%的人想要擔任「沒有管理責任」的專家職位，而高達四分之一的受訪員工寧願留在眼前職位、維持現狀。公司找不到人當主管，已經成為一個潛在的經營危機。

公司找不到人當管理職？敏捷管理是解方

近年來新興的管理模式，或許正是「沒人想當主管」「管理職能改變」的解方。首先，敏捷工作模式讓團隊大幅度的自我管理和決策，團隊也橫跨多種職能，多數的任務都可以在團隊內溝通協調後解決，大大緩解主管從上到下的命令機會，降低與員工摩擦的可能。

敏捷管理也將「管理」的權責拆分成很多面向，下放給不同的角色（unsplash@NESA by Makers）

另外，敏捷管理也將「管理」的權責拆分成很多面向，下放給不同的角色，如產品負責人協助制定產品藍圖，為產品負責任；分部領導者（Chapter Lead）專門監督各功能（如工程師）角色在不同敏捷團隊的工作和成績；敏捷教練（Agile Coach）在小團隊的工作遇到障礙，像是溝通無效、流程卡住，可以馬上出手解決。

不把壓力集中在單一主管，就可以避免出現凡事都得管（《職場女王攻略》劇照）

不把壓力集中在單一主管，就可以避免出現凡事都得管，最終累壞的管理層，還能打造一個多功能、實力堅強、自治的團隊。

回到個別的工作者身上，在現在的時代你該接受管理職嗎？

▼▼高層想升你當主管，該怎麼應對？Silver Lining Psychology總裁Patricia Thompson在《哈佛商業評論》建議你先思考以下幾點：（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼如果你經過思考後，仍決定放棄晉升機會，可以怎麼表達？按圖放大看看吧▼▼

升遷是件大事，千萬別被傳統思維限制，覺得有升遷機會就得把握，清楚思考自己是否適合升遷後的職務，若要婉拒，理性且禮貌的跟主管溝通，為自己的職涯留一條通路，才是最好的做法！

【本文獲「經理人」授權轉載。】