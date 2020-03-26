上班常說抱歉、不好意思？　2大建議改善弱化自己習慣｜自我管理

「妳就是人太好了，看人家兇一下，同事就繃緊神經加快速度。」為了等同事給東西而每天加班的小欣，被主管這樣提點，不禁思考：人太好錯了嗎？

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職場上，人太好常被解讀為優柔寡斷、沒有魄力，也不會被認為是升遷的關鍵特質。然而，曾被美國時尚潮流媒體 Refinery29 評為紐約市科技產業最有權勢女性之一的Fran Hauser認為，最強悍、最有效率的領導者，往往也都是待人最和善的。

她以自身為例，認為女性不需要為了成功，刻意隱藏自己溫柔和善的一面。她提出能展現自信，又不失和善的表達技巧：

豪瑟指出，道歉就是把自己弱化，如果妳沒做錯事，根本不需要道歉。（《我要準時下班》劇照）

1. 減少使用弱化自己的詞彙

妳是否曾在回覆 email 時提到「抱歉，這麼久才回信。」「很抱歉，這個時間我沒空，」豪瑟指出，道歉就是把自己弱化，如果妳沒做錯事，根本不需要道歉。

試著在寄件匣中搜尋所有提及「抱歉」的信件，思考背後真正想要表達的意思，最後找到更強烈或更貼近內心話的詞彙或句子替換它。

比方說，「抱歉，這個時間我無法出席。」可以將抱歉改為謝謝，「謝謝你安排大家開會的時間，但這個時間我有另外一個會議了。」

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2. 提意見前先「表達理解」

有些時候我們不說出意見，是因為怕引起爭端。不同意對方的時候，可以透過提問了解對方的思考邏輯，如「你是怎麼得出這個結論的？」反問過程中，你會逐漸理解歧見在哪。

另一個方式是找曾和對方共事過的人，從旁了解他的思維邏輯，也能從中找到反駁的論點。

和不同立場的人溝通，只要記得從對方的角度開始，說明「我理解你為什麼會有這樣的想法。如果我有什麼地方搞錯，也請你不吝糾正我。」先表示自己敬重對方的想法，通常對方就不會有防衛心，也比較能聽進你的建議。

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