儲蓄｜百物騰貴就是人工未加過？唇膏、煙酒12項無謂消費可免則免

買東西可說是許多人都樂趣之一，有些人喜歡瘋狂購物，結果回家才發現很多東西其實沒有用到；有些人則精打細算，只買自己所需要的。來到2025年，如果自己的經濟狀況還未到可以不看價錢任買的階段，那麼不妨跟着以下的方式來改變生活方式，讓這一年成功省下不必要花費的錢。



想實踐慳錢及儲蓄計劃，以下的消費最好還是可免則免：（按圖了解）



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1. 唇膏

唇膏口紅對於一些愛美的女性來說是很必要的物品，但一支唇膏口紅需要較長的時間才能用完，所以選擇較經典的唇膏口紅顏色，堅持用完一支才買一支。

2. 手機殼

手機殼與衣服不一樣，不需要天天更換手機殼，除非你有很多個手機，否則儘量少囤積手機殼，頂多買多一個當後備，不需要買太多，畢竟手機殼很常出新款的。

3. 盲盒

盲盒基本上藏着的都是應潮流而推出的物品，有些人喜歡收集盲盒，目的就是要存夠一套完整的，但要成功收集完一套，可能需要花很多錢才可以成功，這可是一個無底洞，而物品並沒有價值連城，所以這是不必要的。

4. 活物

沒有足夠的預算，千萬不要生小孩，也不要養寵物。從嬰兒到成長，所需的費用並不小，加上現在的物價高漲，一點都不便宜。寵物也是需要花費，雖然比養一個人來得少，但也是一筆花費。

5. 收納產品

當我們所購買的東西多到需要用收納盒來收納，那麼就說明的數量太多了，是時候來個斷舍離。如果不想丟棄，也可以捐贈給有需要的人。

6. 貴價手袋

工作、約會的手袋以方便和容量大為主，而且名牌手袋幾乎每隔幾個月就有新的款式，我們每次外出僅僅只帶一個手袋，所以沒必要買太多。

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7. 抽煙喝酒

抽煙喝酒除了增加花費外，也對健康有害，減少這些不健康的習慣，存下的錢就很可觀了。

8. 冤枉錢

必要時，我們要學會拒絕，不熟的同學、同事，不需要合份子錢，喜慶、白事這些都是一項花費，但我們可以選擇性的給，而不是生張熟魏都合份。

9. 網紅服裝

網紅穿的衣服看起來非常漂亮，但是必須先考慮自己有沒有網紅的身材，又或者自己能否駕馭有關的服裝，否則買了只是收在衣櫥裏，實在是浪費了。

10. 鍋碗瓢盆

現在的鍋碗瓢盆有很多款式，但總不能買一大堆收在家裏。可以多準備幾個用來招呼親友，但買得太多除了需要地方收納之外，還會積灰塵。小家電也不需要太多，雖然平時看一些網紅小廚都有很多很特別的小家電，如果自己不是很會煮或很少煮，那麼就應該只買自己所需的就好。

11. 夜市路邊攤

夜市是許多人掃街的地方，除了可以買到自己想買的美食之外，還有很多日常用品也可以買到，價錢也較為廉宜。對於夜市的小首飾其實都是因為燈光照射下，變得誘人而已。

12. 網紅餐廳

有些裝修較獨特、格調氛圍舒服的地方，很容易成為網紅打卡的地方。這些地方的價格相對來得高，如果純為打卡拍照裝飾社交平台，那麼建議把錢省下來，到大自然拍照更為實際～

現代生活費可說是高漲不下，薪水加了也追不上生活費的節奏，因此學習從生活上的小細節來節省吧！

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