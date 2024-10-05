理財｜人工高又如何！抱有這5大壞習慣生活　賺得再多戶口也是零

撇除低薪問題，一般人想存錢很難嗎？日本媒體《LIMO》訪問前銀行員的觀察，統整出「不良儲蓄人」都有5大特徵，因此總是荷包空空、時常缺錢；同時分享佔日本全體人數2.7％的「富裕層」和「超富裕層」有哪些特點。



說到儲蓄，你也有以下的5個壞習慣嗎？（按圖了解）



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前銀行員提供理財建議，告訴大家存錢最難的就是起步，不過只要開始改變觀念，就能更懂如何儲蓄。

一般來說，高收入的人給大眾的印象多半有很多積蓄。然而，銀行員工在與各式各樣高收入的客戶打交道時，卻經常遇到「收入充足但信用卡貸款餘額較多」的人，或者總是入不敷出的人。

日本媒體《LIMO》一篇文章指出，在「年收入10～1,200萬日圓」的區間裏，完全沒有儲蓄的人比例為45.5%，其中約有一半的人根本沒有儲蓄。

也就是說，年收入水準和儲蓄金額並不一定成正比。

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那麼，收入充足的人卻無法存錢的原因有哪些呢？

一名32歲前銀行員工分享過往工作觀察，發現不擅於存錢的人幾乎都有5大共同特徵：

特徵1：總是覬覦「未來」的收入

不懂存錢的人，往往會依賴未來的收入來說服自己。

像是想要買高單價物品時，常常會以「幾個月後我會得到一筆獎金」等理由說服自己，但最後可能會被帳單追着跑，惡性循換下導致每個月入不敷出。

特徵2：不在意小額花費

不懂存錢的人，通常不在意日常小額花費，常常想着「也才幾十元」，但卻在不知不覺中花掉更多的錢。

特徵3：不提前儲蓄

無法存錢的人往往都會想這「用每月開支的盈餘來存錢」，但若採用這種方式，可能只會在收入高或支出低的幾個月開始儲蓄，到最後才發現積蓄永遠不會增加。

銀行員建議，有效儲蓄是「提前」存錢，並非等到最後有剩餘的金錢才存入，建議每個月一拿到新的收入，就決定好「要存多少錢」且馬上執行。

特徵4：常常衝動購物

不懂存錢的人，總是衝動購物。就算只是買日常用品也容易不小心就買一堆不必要的東西，長期下來將累積不小的花費，導致超支。 要減少每個月的開支，就從「只買自己需要的東西」的想法開始。

特徵5：不記帳、也不制定預算

為了妥善管理每月的開支，請預估生活中的每項花費，尤其是旅行、搬家等重大支出；此外，如果不知道在每件商品上花了多少錢，也無法找出支出增加的原因，所以日常一定要養成記帳習慣。

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同場加映：真正有錢人的4大特徵 《LIMO》的另一篇文章透露，只佔日本全體人數2.7％的「富裕層」和「超富裕層」，平時有哪些共同特徵。

特徵1：保持運動習慣

以富裕層為主要客戶的「LUXURY CARD」信用卡，調查旗下會員的生活習慣時，發現他們都有「身體是資本」、「健康也是一種投資」的概念，對生活品質重視，因此會嚴格規範自己的睡眠、健康、飲食。當然，也會保持運動習慣，藉此轉換心情，降低壓力。

特徵2：不盲目追求流行

詢問這些有錢人，平常都穿甚麼樣的衣服，結果有高達42.1％的人回答平價服飾「UNIQLO」，是所有回答中最高的項目。

也就是說，比起高檔名牌，他們更重視衣服的機能，以及合不合身等實用性。

特徵3：重視人際關係

此外，有錢人往往相當重視人與人之間的連結，就算出社會了，還是會定期邀請學生時代的同伴相聚，或頻繁與家人出遊。也有老闆每年一定會帶員工到海外旅行。

當然，努力經營人際關係，也對事業有一定的幫助。

特徵4：不會吝嗇為他人花錢

一般人對於有錢人的印象都是「隨心所欲花錢」，但銀行員分享遇到的有錢人，卻在花錢方面相當嚴格。

但是，當談到「為別人花錢」時，他們卻往往很大方。像是「會花很多錢進行家庭旅行」或「會花很多錢與朋友一起享受特殊的經驗」。

特徵5：專注於「做想做的事」

大部人都認為，有錢人想怎麼花錢就怎麼花錢、只喜歡名牌，不過，銀行員遇過許多有錢人會花錢買別人的衣服、喜歡穿平價服飾；這也說明他們更關注「自己想做的事」而不是「他們希望別人如何看待他們」。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】