每次遲到2、3分鐘不算甚麼？時間觀念薄弱的人　對理財也不甚了了

現在人們工作和生活的節奏非常快，時間明顯不夠用，因此如何妥善安排時間就變得相當重要。但其實有的人是沒有時間觀念，經常遲到二、三分鐘，但若遲到三分鐘100次的話，等於就浪費了五個小時。日本理財專家就認為，時間就是存款，沒有時間觀念的人，往往也缺乏理財概念。



日本理財專家就認為，時間就是存款，沒有時間觀念的人，往往也缺乏理財概念。（Canva）

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上班族Lester表示，他會在筆記簿上很清楚地列出待辦事項。他懂得妥善分配工作時間，通常在精華時段，用來處理最關鍵的事項，每天會在上午及下午各安排一個重要事項，「我有發現我自己最有效率的時間會是每天的早上10點，跟下午2點到4點，所以我找我自己的最有效率的時間，我就會把我最想要完成的事情，放在那個時間段。」

Lester不會把每分鐘都排滿任務，會為突發事件預留彈性空間，對於許多人在時間不夠用時，會採取延長工時的做法，但他認為這並非最佳解方。

他說：「以前我們很常聽說，吃得苦中苦方為人上人，或者是沒有苦勞也有功勞，所以好像加班是一個，很重要的事情，然後可以展現你價值的事情，但我覺得現在新世代的想法根本不是這樣，其實我們現在都在學你怎麼可以更輕鬆，怎麼更優雅的工作更優雅的生活，所以現在我覺得透過AI的工具，讓工作更有效率，這是我覺得會比較聰明的做法。」

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在步調快速的現代生活中，時間就是珍貴資產，專家建議運用簡單的時間管理3D原則，刪除「不重要也不緊急」的事，而「緊急但不重要」的事盡量派人處理，並將一半的時間用在「重要但不緊急」的事情上，這才是每個人一生中，需要投入最多時間的部分。

台灣怡東集團共同創辦人洪欣指，第一個D要刪除，要能夠看到說哪些時間是被偷走了，是浪費掉了；第二個D要委派要去想甚麼事情，便可以委派給別人做，只要是別人會做的，願意做的敢做的，我們都不要做；第三個D才是執行，也就是說，這是必須要親自去做的事情，比如說投資理財，比如說投資你的時間，在健康跟關係上面，所以這其實是滿重要的，需要花更多的時間去做重要不緊急的事情，而不是急着把所有的事情都做完。

時間觀念是每個人都會面臨到的課題，我們都希望一天當中，能達成更多目標，而且若有良好的時間觀念，也會比較有理財概念。

日本理財作家田口智隆認為，沒有時間觀念的人，往往也缺乏理財觀，無法有效管理金錢，換言之根本存不了錢，唯有做好時間管理，才能累積財富。

洪彣欣亦指，時間觀念也跟數字觀念有一點關係，有些人因為時間觀念不好，沒有去投資自己的未來，其實即是沒有花時間去為自己做投資理財。

台灣理財專家郭莉芳亦表示，時間觀念與理財是有一些關聯度的，因為一個人如果不是那麼重視時間，可能很多的細節都一樣不在乎；如果他守時，就代表他對細節很重視，也更在乎自己的資產，這樣他的報酬率應該也會好一點。

沒有時間觀念的人也常常會認為遲到二、三分鐘不算甚麼，但若累積100次，就等於浪費了300分鐘，也就是五個小時，時間每分每秒都在流逝，如何善用自己的單位時間，才能在生活和工作中獲得更多收益。

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