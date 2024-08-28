理財｜捱慣窮一懂賺錢即變揮霍！女生以「棘輪效應」形容目前生活

當收入增加時，所想要的東西增多，如果沒有好的理財觀念，開銷自然會大幅增加。一名女網友發文，稱自己畢業後有點收入就開始「大撒幣」了，雖然月薪很低，但也漸漸養成了較為高昂的消費習慣，並舉出專有名詞「棘輪效應」當例子，感嘆「明明賺很多錢，卻又感覺存不太到甚麼錢」。



當收入增加時，所想要的東西增多，如果沒有好的理財觀念，開銷自然會大幅增加。（Canva）

一名女網友在Dcard發文，稱自己學生時代並沒甚麼錢，下課後去吃個麥當勞都要點最便宜的1+1套餐，「薯條加大更是奢侈」。然而自己畢業賺錢後，就開始「大撒幣」了，雖然第一份工作的月薪僅有3萬（台幣，下同），但她真的覺得自己財富自由了，「薯條想加大就加，想換iPhone就換」，很多學生時代無法負擔的都能漸漸全額負擔了，卻也養成了不同的消費習慣。

女事主提到了「棘輪效應」，用在商業中，代表不可逆的消費習慣，人類沒有辦法過着品質退後的生活，一旦有能力購買較高單價的商品，之後就難以回去購買便宜的東西。她舉例，如果月薪4萬元，可承擔的消費習慣就偶爾買精品、iPhone、貴一點的球鞋等等。

但如果月薪升到10、20萬呢？她猜測，除了能買上述的東西，還能買車甚至買房，但只要經歷這樣的日子，「由儉入奢易，由奢入儉難」，就很難回去月薪4萬的生活了。她感嘆「因爲棘輪效應導致明明賺很多錢，卻又感覺存不太到甚麼錢，大家有這種感覺嗎？」

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此文一出，立刻引起網友熱議，多數網友表示有同感，慾望的確被養大了：

.「是的，慾望會被養大，然後越花越多變成月光族」

.「深度同感，以前零用錢一天10元只能買一包朱古力，現在月薪26K老是會想吃丹丹漢堡」

.「深有同感，所以收入高完全不代表存款多」



但也有網友不以為然，認為好好利用金錢就不會多花：

.「完全不會喔，學生時代，月花1萬，剛出社會7萬，月花1萬2，現在月薪14萬，月花1萬6 （不含房租），出社會才知道金錢的力量，自然更知道怎麼好好利用」

.「完全沒變耶，還是想盡辦法省錢，然後存到頭期，買房還貸」

.「不會，理財習慣的養成非常重要，我每個月固定八成以上收入都強迫拿去投資，有被動收入，財務自由後就不會有金錢壓力了」。



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