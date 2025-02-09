儲蓄｜你的房間充滿雜物嗎？房間有「這3特質」你想脫貧發達都難

老是存不到錢是天生的？錯！「貧窮體質」其實是自己養出來的，理財達人認為，從房間就能看出一個人是否為「貧窮體質」，「你的房間狀況直接關係到你的財運，可以看出體質是窮或富。」她列舉出窮人房間通常有3個共同特徵，如同掉進貧窮迴圈，一切都和生活習慣、行為、觀念息息相關。



曾在金融圈打滾過，現擔任個人理財規劃師的飯田道子，平時多受邀擔任各個金融講座講師，她善於觀察有錢人及貧窮人的行為特徵；日媒《All Aboutとは》報道，她指出，生活的基礎在於居家習慣，一個家的狀況會連帶影響運氣，她分享「貧窮體質」有3大居家特徵。

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看完本篇若發現自己中了1～3點，不妨下定決心掃去「貧窮體質」，並迎來「富有體質」改變運氣及財運。

特徵1：房間充滿雜物

飯田道子表示，「貧窮體質者」最大的共通點就是房間裏堆滿了東西。

擁有許多東西的確是財富的象徵，然而，真正的有錢人會將其有條不紊的排列整齊，來展示自己所買之物；貧窮的人則是將物品雜亂的堆滿房間，尤其當你在地上堆放一個又一個的紙袋，搞得亂七八糟，這正是一大警訊；到頭來，這類人也會因為東西多到放不下，而覺得空間太小而搬家，最終可能會為此支付更高昂的租金或貸款。

她強調，「如果為了物品而搬家，你最終會生活在貧困之中。為了沒有用的東西支付租金或抵押貸款無疑是無稽之談。」

日本暢銷書《財富自由的吸引力法則》作家菅原圭就曾在著作中提及，有錢人絕對不會做的事就是，「不整理、不清掃，任憑房間髒亂」，過去日媒曾推出一項企劃，前去拜訪年收入大幅低於平均值的人的房間。這群人所具備的特徵，其中一大共通點正是「房間內堆滿不用或不適用的物品（捨不得丟東西的個性使然）」。

菅原圭提醒，「整理房間，就能改變用錢習慣；不亂花錢，房間就會乾淨整齊」，把家裏整理乾淨，用錢習慣自然就會不一樣。

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特徵2：使用過舊電器

惜物、不浪費固然是好事，但在家電上又是另一回事。

「事實上，過度老舊的電器在維護上反而更花錢。」飯田道子指出，隨着技術日益發展，家電不斷推陳出新，新家電通常在節能、省電上比舊家電表現來得更好，雪櫃、冷氣、洗衣機等便是很好的例子。

她認為，即使購入一台新電器在短期內看似會增加開銷，但長遠來看，其實能替你省下不少電費，並充分利用新功能能有效減輕家務負擔，將節省下來的時間用於自己身上。不過，這番建議並非要你追求最新潮的產品，而是在家中老舊家電使用逾10年，且市面上新機能提供更好效能的前提下，花錢購入才值得。

回溯上述提及的日媒企劃，菅原圭指出，「一直在使用舊電器」也是與財富無緣的人具有的共通點。飯田道子表示，「錢可以存起來，但時間無法儲存」，不懂得善用物品，可能會讓人陷入「隱性貧窮」的困境。

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特徵3：累積負能量

飯田道子說，有些人喜歡把自己關在房內，將憤怒或不滿的事，甚至是對他人的批評寫進日記或筆記本中，這樣的行為不僅會將負面情緒植入內心，也會在房間累積負能量。

負面情緒非常強大，最糟的是你還去重複閱讀這些負面事情；飯田指出，一旦你沒跳脫負能量迴圈，將會對工作、感情生活，甚至是理財發展產生不良影響。

如果要寫日記，她建議不要只寫下不愉快、懊悔、傷心、憤怒的事情，請務必要在最後加上一些正面詞句。

飯田道子表示，想要脫離貧窮迴圈，不妨以正面的情緒結束每一天，擺脫負能量陰霾，或許能使個人心態更為積極，從而累積更多好運。

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