見工｜HR問「要喝杯水嗎」該怎答？或為加分位　增加對方對你好感

一名「求職教練」Jackie Racine 經常在 TikTok 影片中分享面試時的小技巧，其中一段影片中她表示，當面試官或相關人員詢問你「是否想要水、咖啡或茶時」，最好回答說：「要」。



原來這少少的舉動也是一個加分位：（按圖了解）



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根據《Mirror》報道，她說儘管這只是一個小舉動，但有可能因此讓面試官對你更有好感，這也是因為所謂的「富蘭克林效應」。

根據這個由美國開國元勳富蘭克林在自傳中提到過的理論 — 當有人幫你一個小忙後，往往之後會對你有一定的好感，「因為為某人提供幫助，實際上會讓我們對這個人更有好感，儘管最初並沒有對其有強烈情感。」

簡單來說，人會對於自己提供幫助的對象趨向產生好感，因為通常人們認為不會為不喜歡的人付出努力，在幫助了小忙後，內心會說服自己，自己確實喜歡這個人，以讓自己言行保持一致。

Jackie 表示，儘管這個心理學技巧看起來微不足道、有點奇怪，但多多少少都會在面試中起到一些幫助。

實際上，除了在面試時使用，這個效應在日常生活中也可以發揮奇妙的效用，比如可以適時要求他人幫一個小忙，幫忙複印文件，借用文具等，有可能提升別人對你的好感。

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對於這個小技巧，網友們也在留言區分享自己的看法，有人表示自己是面試官，當對方拒絕飲料時，自己會有一些奇怪的感覺：

・「為甚麼你說了一個小時後還不需要飲料解渴？」

・「通常拒絕小吃或飲料的面試者看起來比較緊張」



還有人建議：

・「飲料可以在他們思考時小撮一口」

・「離開的時候也別留下垃圾」



但也有人認為，接受了飲料之後，還需要煩惱等下要不要幫忙洗杯：

・「緊張的時候拿起茶杯會很顯眼」

・「我曾經在咖啡廳應徵，並接受了飲料，但最終是沒有接受飲料的人被僱用」

・「我試過說要，結果他們忘了給我」

・「我曾經要了飲料，但沒喝完剩下半杯咖啡」



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