見工｜被問「還有其他面試嗎」怎答？網民「一原因」建議實話實說

你找工作時，會一次投遞很多履歷嗎？一名網友分享，近期參加面試時，主管詢問是否還有去其他公司面試，讓他不知道該不該老實回答。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



當對方這樣直接問你時，你也應該一樣直接地回應嗎？（按圖了解）



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這名網友在Dcard以「面試官問我還有面其他家嗎？該怎麼回答」為題，指出自己想要轉職，投遞了不少履歷，近期正到各家公司參加面試，其中一名主管詢問「是否還有去其他間公司面試？」，他也老實說「還有」。

這名網友進一步說明，雖然可上班日壓兩周後，但他還是收到感謝函，好奇發問「當主管問這題時，該不該老實說？還是應該說只有面這一家？」。

貼文一出後，不少網友都建議實話實說，紛紛表示：

．「我會老實回答，才不會結巴」

．「直接實話實說，如果已經拿到哪間公司的offer也可以直接說，若公司有屬意你，人資會加快核薪和合約流程」

．「直接實話實說喔，願意給機會的公司通常主管會請人事跑流程，多面試多選擇」

．「實話實說即可」

．「有其他面試可以講，要營造出自己有選擇權才好壓公司」



此外，也有部分網友分享其他看法，指出：

．「想用你的，你有其他選擇反而讓你更有籌碼，如果面試結束後就感謝信的，大概率是本來就沒有要錄用，跟你回答沒有太大關係」

．「之前講沒有其他面試也是沒下文，問了也未必錄取，實在不知道問這個意義在哪」

．「問這個問題，感覺不是沒甚麼好問，隨便問問打發時間，就是像問腦筋急轉彎，想要測試臨場反應」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】