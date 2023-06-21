見工｜面試最怕面對傾人工部份？即睇HR教路　7大狀況見招拆招！

你的「薪」情如何呢？績效調薪、加值進修、跳槽轉職都是擺脫低薪常見的方法。但，面試高報薪資會如何？又該如何為自己找籌碼、主動爭取加薪？台灣104職涯診所Podcast邀請資深電子業HR，以及資材採購用人主管共同破解「七種尷尬的薪資難題」。



講到傾人工，自然要認真一點學幾招！（按圖了解）

+ 19

難題一：人工「報大數」，可以嗎？

解法：沒有不可以，但是不鼓勵！求職者高報目前或前一份公司的薪水，確實很難查核，也越來越少公司會要求報到時，出示前一份公司的薪水條或扣繳憑單，但是，面試過程是一場心理戰，求職者面對的是熟稔市場薪資的HR、以及專精該職務專業的用人主管，一旦薪水過高，勢必專業見真章，建議求職者憑真本事、誠實為上。「領得多，也要領得久！」避免快速消風，留下負評。

難題二：一旦被發現報大數，怎麼辦？

解法：避免因為「不誠信」而毀掉眼前的面試機會，建議從目前或前一家公司的薪資結構切入，尤其用「非經常性薪資」解釋。例如：不固定的業績獎金、績效獎金、加班費、津貼、教育訓練補助、員工旅遊費用等項目，因變動性較高，沒有標準答案，也相對具有想像空間。若曾參與存續期間較久的重要專案，也可在專案完成階段性任務時領到不固定獎金。「事前準備是包裝，憑空想像叫灌水」。

難題三：一直被問目前薪水，一定要講嗎？

解法：不一定要說。不過，可能讓面試官覺得你「難溝通」！這麼堅持是不是之後工作也會硬到沒得談？！建議改用「期待薪資」代替，或者說明為甚麼不透露。例如：一直以來習慣「秘薪制」，不想造成目前或前一家公司的困擾；目前或前一家公司的薪資制度不完整，或跨產業、跨職務轉職，一旦說了擔心壓低新工作的薪資。

相關文章：見工｜HR咄咄逼人追問離職原因 事主崩潰 網民稱或在觀察她一點

+ 4

難題四：「薪資依公司規定」很沒創意，期待薪資怎麼說？

解法：當面試官問不到目前或前一家公司的薪資，可能改問「期待薪資」，岔開話題，回頭再補問「期待薪資增幅」，降低面試者的防備心，反推出目前或前一家公司的薪資。若求職者已被「定錨」在薪水較低的產業或職務，可舉例說明，自己過去的出色表現，個人加薪幅度或獎金優於目前或前一家公司的總體平均、或是產業平均。

難題五：一言既出，駟馬難追！已說出口的期待薪資，可改嗎？

解法：可以。求職市場「事浮於人」，好人才通常可同時拿下好幾份offer。HR經常在「錄取之後、報到之前」接到求職者電話，說另一家公司願意提供較高的薪資，是否可以爭取調高薪資？好人才很容易出現「比價效應」，已拿到多份offer顯示是職場搶手貨，而非花心不忠誠。類似情況之外，若沒有正當理由而隨意修改已談好的期待薪資，可能讓面試官覺得事前沒有充份準備，反反覆覆，做事都沒想清楚。

難題六：面試第幾關，會被問薪資？

解法：基礎入門職缺可能只談一次，第一次就會談薪水；資深或技術含量高、或主管職通常面試兩、三次，因為給薪相對彈性、範圍較寬，第一、二次面試主要判斷求職者的專業和特質，若符合或接近，第二、三次才會依條件談薪水。也有求職者很務實，面談之前，先詢問薪資級距，避免最後一翻兩瞪眼，落差太大而浪費彼此時間。

難題七：新鮮人可以談薪水嗎？

解法：可以，但不多見。新鮮人務必確認談判籌碼，即專業或專案表現的真實性、以及不可取代性，避免陷入自我感覺良好、或眼高手低的負評。

【延伸閱讀，更多打工仔面試建議】

搵工｜已獲取錄 卻仍想等心儀公司回覆？這6招應對HR絕不會失禮

+ 16

搵工｜見工面試表現失準先別自責 5條HR低質提問誰也不會答得好

+ 12

延伸閱讀：

台大砸錢拚攬才！拔萃講座名額增 1年最多加薪150萬

14金控平均薪資衰退一成

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】