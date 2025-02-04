見工｜一個來電測試求職者！秒速篩走不合格者　網民推測主管用意

一般人忽略的小細節往往是成功的關鍵！



原來不少人還會犯這「見工大忌」：（按圖了解）



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一名網友在Threads上分享自己當工讀生時代的故事。他表示有一次女主管請他在求職者到場三分鐘後撥通電話，事主依照要求執行後，求職者馬上就被刷掉了。事後女主管還為未出社會的他上了一課，「倘若連這種細節都會遺漏，如何能夠勝任基層管理職」。

事主的文引發網友熱議，有網友分析「被出局」的原因，大概是想測試請來的面試者手機會不會響，響的話證明他沒注意這部分細節，畢竟面試到一半手機響是不OK的，而答案事主也在留言區證實。部分人同意這些細節可以篩選出精英：

・「我覺得蠻正常的，畢竟面試的時候就是要關機」

・「我以為面試時關靜音是基本禮儀誒」



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不過也有人認為這樣的方式過於刁鑽：

・「如果我事後知道，只會慶幸沒上也好」

・「感覺有毒，挖坑給人跳的主管，謝謝打手機給我讓我順利渡劫」

・「如果有重要的事沒辦法聯絡到，你們能負責嗎」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】