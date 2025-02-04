見工｜一個來電測試求職者！秒速篩走不合格者 網民推測主管用意
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一般人忽略的小細節往往是成功的關鍵！
原來不少人還會犯這「見工大忌」：（按圖了解）
+5
一名網友在Threads上分享自己當工讀生時代的故事。他表示有一次女主管請他在求職者到場三分鐘後撥通電話，事主依照要求執行後，求職者馬上就被刷掉了。事後女主管還為未出社會的他上了一課，「倘若連這種細節都會遺漏，如何能夠勝任基層管理職」。
事主的文引發網友熱議，有網友分析「被出局」的原因，大概是想測試請來的面試者手機會不會響，響的話證明他沒注意這部分細節，畢竟面試到一半手機響是不OK的，而答案事主也在留言區證實。部分人同意這些細節可以篩選出精英：
・「我覺得蠻正常的，畢竟面試的時候就是要關機」
・「我以為面試時關靜音是基本禮儀誒」
相關文章：見工被問「為何想來我們公司」？網民稱「這答法」任何行業都適用
+11
不過也有人認為這樣的方式過於刁鑽：
・「如果我事後知道，只會慶幸沒上也好」
・「感覺有毒，挖坑給人跳的主管，謝謝打手機給我讓我順利渡劫」
・「如果有重要的事沒辦法聯絡到，你們能負責嗎」
【延伸閱讀，更多打工仔面試見聞】
+10
見工｜被即場錄取 卻「憑實力」令對方反悔 事主竟不知問題所在
+4
見工｜面試聽到「這3句話」十拿九穩？她面試40份工得到出這結論見工｜連CEO也不懂答！主管出一「奇葩問題」 刺中常人思考盲點怪賊意圖「綁架」餐廳送餐機械人！員工夠機警火速搶救「同事」台灣GU員工「24歲入職半年」升店長！遭網民質疑 公司卻公開力撐他非天才卻精通10種語言！3個心態激發潛能別讓「完美」阻礙成長
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】