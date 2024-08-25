退休｜有意「早退」該怎準備？6點助你優雅變老　理財只屬其一

疫情改變人們對「退休」的規劃，有更多人選擇提早退休，也有人選擇延長工作年限。不論你選哪種，都該做足這 6 項準備：



無論你決定要提早或更晚退休，都得儘早規劃你的人生下半場。否則可能會因為職場上的變動、財務上的壓力，而享受不到自由的滋味。（Canva）

「如果我的壽命可能因為流行病而縮短，那為甚麼我還要工作？」財務規劃專家保羅．高迪奧（Paul Gaudio）說道，他相信疫情衝擊了很多人對「退休」的定義。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）發現，2020 年美國的退休人數明顯增多，光第三季就有約 2860 萬名嬰兒潮世代（指出生介於 1946～1964 年的人）選擇退休，較同期增加 320 萬人。其中，有些人是受疫情影響而「被迫」退休，也有人是主動選擇提前離開勞動市場、反思工作的意義。

根據美國國家退休安全研究所（NIRS）的調查，近三分之一受訪者正重新思索自己的退休計劃，其中多數人可能考量到疫情帶來的不穩定性，還考慮延長工作年限；美國城市研究所（Urban Institute）2018 年的研究也表示，51～54 歲的全職員工中，約半數在 50 歲後經歷非自願離職，這導致他們長年找不到工作，或收入大幅減少。

因此，無論你決定要提早或更晚退休，都得儘早規劃你的人生下半場。否則可能會因為職場上的變動、財務上的壓力，而享受不到自由的滋味。

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人們對「退休」的想像不同了！6 個準備，迎接優雅的老後人生

該如何準備退休生活？《八分生活》 為你整理 6 個技巧，最基本的原則是：越早開始準備越好，賺更多、省更多、存更多。

1. 檢視花錢的習慣：減少生活開支，尤其是固定支出

存錢不是為了買東西，而是為了未來的自己。



降低支出，通常能讓你存下更多錢。30 歲就退休的部落客「A Purple Life」為了減少開支，從紐約搬到西雅圖，「僅僅是透過搬出曼哈頓，我的生活成本就減少一半。」

你不一定要搬家，但能重新檢視平時花費、思考如何減少支出。把所有開銷列出來，分成必要、非必要兩類，在非必要的開支中，找尋能刪除的項目；另外，也試着讓自己的支出具有彈性，規劃未來時，想想你能負擔哪些固定支出？ 設想你現在買了房，未來就需持續繳交房貸，如果意外被裁員，這筆花費就會是很大的壓力。

2. 努力要趁年輕時：摸索副業、在還有工作時解決債務

現在多付出的每一分努力，都會灌溉到未來的自己。



如果退休後沒了固定收入，還必須償還債務，的確令人備感壓力。償清債務的最好時機，是在你還有工作的時候，應以還清債務為優先準備，包括車貸、房貸等。

考慮在目前工作爭取加薪、從事多份工作，都是幫自己盡快卸下重擔的方式。最好的辦法，則是摸索適合自己經營的副業、知道自己還能靠哪些技能賺錢，能幫你在退休專用的帳戶中存下更多積蓄，培養離開現職後的另一個收入管道。每多賺到的一分錢，都能在「退休帳戶」持續增值 10、20 甚至 30 年。

3. 確保自己的財務：設想未來生活雛形、訂出儲蓄目標

認清現在的你，才有能力幫助未來的自己。



如果你計劃在未來不久退休，接下來的一年內，請詳細記錄你的支出，理解自己大概有哪些花費。能根據未來的需求做調整，例如沒工作後，交通費可能花少一點，但也可能在旅行上花更多錢。

要注意的是，疫情期間人們幾乎足不出戶，通常支出減少、能存下更多錢，但這樣的消費模式可能不是常態，還是得依據自己實際的未來情景，思考可能有哪些花費，並從中訂出儲蓄目標才有餘裕退休。

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4. 計劃趕不上變化：做最好的準備、最壞的打算

無常是人生的一種常態，要學着習慣。若遇無常，隨遇而安，便是最好的安排。



財務規劃師波比．雷貝爾（Bobbi Rebell）認為，像新冠肺炎（COVID-19）這類的變動，其實就是人生的常態。你必須誠實問自己，如果又有另一場危機發生，你的財務會如何受到影響？並針對預想情形提前規劃。

財務規畫劃師戴斯蒙德．亨利（Desmond Henry）也有類似看法，「我們總是面臨着不確定性，這不會改變。近年退休的人在退休期間，幾乎無法避開多次的金融危機，這也是『做足準備』如此重要的原因。」

5. 調整你的價值觀：對物質世界感到謙卑，修練內在世界

真正的富有，是一種知足的生活態度！快樂不在於擁有的多，而在於計較的少。



重新思考你人生的意義，追求更富足的心靈世界。凱倫（Karen）與喬．斯特米茲（Joe Stermitz）夫妻在 退休後，賣掉位於華盛頓的住宅，決定環遊世界、減少關心外在物質，用心體會內在感受，「我們不買很多東西，遠離對這些事物的關注，專注於經歷和生活。」「我會提醒人們要節儉。物質不會給你帶來快樂，新的體驗才會。」凱倫說。

6. 先體驗退休生活：釐清人生現階段所求，別因倦怠貿然退場

退休不代表不工作，而是你終於能為了興趣、造福社會，而專注在自己喜歡的事。



很多人退休後，反而對生活感到無聊，甚至有部分人決定「不退休」、重返勞動市場。非營利研究公司蘭德（RAND Corporation）研究發現，65 歲以上的員工中有 39% 已經「退休過」一次。

財務規劃師裘德・布德羅（Jude Boudreaux）表示，這可能與工作壓力、職業倦怠有關，他建議人們能嘗試「測試退休」（Test Retirement），也就是在現有工作允許的狀態下，安排 3～4 周的連續假期，觀察自己這段時間是怎麼過生活的、能不能找到生活重心，或有興趣發展的志業。如果結束測試退休後，仍對現職神采奕奕、精神煥發，或許能再繼續工作一段時間。

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