活了20年自覺很廢？日「金句王」Roland一句正向鼓勵4日獲100萬讚

在日本有着「第一男公關」稱號、在男公關界收入無人能敵，同時也是一名企業家兼藝人的羅蘭（Roland），據日媒《LASISA》報道，近日他在社群平台X上，對一位匿名網友的低潮留言做出回應，截至4月1日下午已獲得超過10萬次按讚（編：至4月3日已獲超過100萬次按讚），引發熱烈討論。



該網友在留言中表示，自己20年來沒有持續努力過任何事，學業和打工都半途而廢，現在成為尼特族，甚至因為厭惡自己而產生輕生念頭。面對這樣的求助，羅蘭以簡單的一句話回應：

至少，你已經活在這世界20年，應該好好誇獎一下自己。 Roland

這句話不僅肯定了對方的存在，也鼓勵他學會接納自己，讓許多網友深受感動。羅蘭一向以正面積極的思維着稱，他的這段金句，再次展現了他獨特的勵志風格。

即睇更多Roland近照：（按圖了解）



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不少粉絲紛紛回應：

．「這句話真是直擊內心」

．「活着本身就是一件了不起的事」

．「他總是能把話說得如此正面，簡直是語言魔術師」



也有網友分享自身經歷，提到即使沒賺大錢、過着簡單的生活，但只要能享受日常的小確幸，去錢湯的浴池裏泡個熱水澡，都能感受到幸福。

四月在日本是一個新年度的開始，無論是新入學、職場新鮮人，或是剛轉換工作的上班族，當對未來感到迷惘時，也許可以回想羅蘭的這句話 ── 「你已經努力活了這麼久，請好好誇獎自己。」這份溫暖的肯定，或許能成為撐下去的力量。

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