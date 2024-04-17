「後生是優勢」？這種金句別亂信！沒一「先決條件」你只會變庸才

記得在21歲那年，我拼命地工作和進修，有前輩對我說：「你的優勢是你後生！」，我立即回答：「若沒有把握後生時拼搏，這些優勢只是過眼雲煙。」

今天半宅職薯就和大家討論，年輕是否優勢這問題。



同樣是五年分別

22歲和27歲分別大嗎？分別大！因為這是你由一個學生，發展至成為一個職場人士，甚至已經在職場上初站穩陣腳的分別。

42歲和47歲分別大嗎？分別其實不大，因為你的事業生涯已大致定好方向，只沿着同一軌跡繼續發展。

同樣是五年分別，二十幾歲的五年，很大程度上定義了你往後三、四十年的發展方向；四十幾歲的五年，也可以有小改變，但卻少有翻天覆地變更，除非你是做生意或者創業吧！

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後生是優勢 也是千鈞一髮之際

我其實不明白為甚麼今天的年輕人會說：「我還有時間，可以試試不同的東西。」

其實最沒有時間的人生階段，正正就是二十多歲的日子：你正正站在人生的分岔口，每個路口都是一個新開始，而這些新的路口會隨着時間消逝而減少。

舉例來說，你22歲時覺得時間多的是，於是選擇打散工以換取更多自由時間。到了你27歲，希望應徵一份MT工作，僱主第一個會問的問題就是：

．「你已經炒散了五年，你如何說服我，你現在已經安穩下來定好人生方向？」；

．「要是你具有管理潛質，那為甚麼在過去五年不好好發揮呢？」



上面都是很難答的問題。而事實上，無論你怎樣答，僱主心中已經有了主觀印象。又或甚，根本連面試機會都無。

「一張白紙」也是優勢

剛畢業的人是一張白紙，而從另一個角度看，一張白紙也是一項優勢。

很多企業都喜歡剛畢業的白紙，因為這些後生仔沒有經驗的包袱，可以由企業去塑造成切合企業文化的模樣，屬於企業的長線投資。

當你有了幾年工作經驗，新的僱主會期望你有「即戰力」，而這也是你討價還價的籌碼。

但若果你在畢業後浪費了幾年輕春呢？則既不是一張白紙，也欠缺即戰力，那麼你便要思考，你的競爭優勢在哪裏了。

其實我也主張追尋夢想

如果大家有看過我之前的文章，你會感覺到我是一個主張追尋夢想的人。但追尋夢想有一個先決條件：就是有足夠的資源去支撐你追尋夢想。而這些資源不外乎時間、體力、金錢。

在追尋夢想過程中，你會遇到很多不理想的狀況，你也會受到很多打擊，甚至令你放棄。最重要的是，在你放棄夢想那一刻，你仍然有一些東西在手，說得功利一點，就是穩定的工作或收入。

結語

回應文章開首：後生是優勢嗎？我認為「後生是優勢」的先決條件是：沒有浪費一分一秒時間。

二十幾歲的日子不應該是最自由自在，卻應該是最分秒必爭的階段。你必須盡快找一個平台去發揮自己，證明自己，找到向上爬的階梯。

當然，你會說有些人二十幾歲在發夢中度過，之後又成功的。但那些不是奇人異士，就是創業家。而創業，卻又是另一個遊戲，將來再和大家分享。

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