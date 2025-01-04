比爾蓋茨愛戴Casio手錶？他身家億萬「一原因」不愛名錶不坐頭等
撰文：風傳媒
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想要有錢除了認真工作，還要有投資的頭腦，和絕佳好運氣。那麼有錢人的世界究竟長怎樣呢？
在許多人的想像中，貴婦揹着愛馬仕，戴着寶格麗的珠寶；富豪開着勞斯萊斯，手錶至少是勞力士起跳。不過，真實世界的有錢人真的和電影裏演的一樣奢糜嗎？
比爾蓋茨不愛炫富有原因：（按圖了解）
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真正的有錢人其實不愛勞力士！億萬富豪最愛手錶品牌曝光
億萬富豪比爾蓋茨富可敵國，他的手上戴的是甚麼錶呢？是世界名錶百達翡麗、江詩丹頓，還是勞力士？其實都不是。
根據《世界腕錶》網站報道，比爾蓋茨戴在手上的錶，其實是再普通不過得卡西歐（CASIO）電子錶，據悉比爾蓋茨曾在出席活動時配戴過，卡西歐的槍魚潛水錶，該支錶的市價大概才港幣400元左右。據比爾蓋茨被拍到的照片中，可發現他的手錶不只一隻，但是錶風大致都是實用耐操的類型，也發現他不特別追求昂貴與限量稀有的錶。而根據吳淡如所着的《人生實用商學院》一書，比爾蓋茨其中一隻手錶大概才港幣70多元。
比爾蓋茨的節儉行為，不只反映在錶價上，比爾蓋茨在家每天負責洗碗，且長期以來他都用手洗碗，而非放入洗碗機，因為這樣無須耗電。依《今周刊》報道，比爾蓋茨曾說過一段話，清楚的說明「奢侈浪費」與「購買時間」間的差別。他表示自己不搭頭等艙、商務艙，因為到目的地所花費的時間，不會因為搭乘不同艙等而有所異，就算是花了更多錢也無法省下更多時間。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：真正的有錢人其實不愛勞力士！億萬富豪最愛手錶品牌曝光，富豪和一般人想的不一樣】