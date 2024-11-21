拿度退役｜比賽從不發脾氣丟拍有原因！重溫「泥地王」5大金句

西班牙網球巨星拿度（Rafael Nadal）宣佈將在 11 月代表西班牙打完台維斯盃決賽後退役，結束 23 年的職業網球生涯（編：拿度已於11月19日在台維斯盃八強落敗，正式告別網壇）。

他是公認的「泥地王」，拿下史上最多的 14 座法國網球公開賽（French Open）男單冠軍，以及史上次多的 22 座大滿貫男單冠軍，僅次於祖高域（Novak Djokovic）。



拿度於職業生涯最後一役英姿。（路透社）

「我這幾年打得比較辛苦，考慮了一段時間，才下了這個艱難的決定。」拿度在退休聲明提到，任何事情都有始有終，是時候宣佈，結束這個超乎想像、且成功的職業網球生涯。

拿度的網球是由叔叔托尼．拿度（Toni Nadal）一手帶大，叔叔以嚴格的訓練風格聞名，像是拿度其實是右撇子，但為了要讓雙手反拍的威力更大（可以以右手輔助），叔叔讓拿度改以左手持拍。同時，他更灌輸許多價值觀，例如堅持、耐心、謙遜。

即睇拿度職業網球生涯5大金句，看看他的成功與堅毅是怎樣得來！（按圖了解，內附拿度職業生涯最後一役精彩相集）



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我不需要完美的球拍或最佳的條件，因為真實比賽的情況往往不完美。（I didn’t need a perfect racket or the best conditions because, in real competition, conditions are rarely perfect.）

拿度 2020 年受訪時指出，在叔叔的指導下，他很早就知道，自己不需要完美的球拍或最佳的條件，因為真實比賽的情況往往不完美。他在自傳《Rafa: My Story》提到，以前訓練時，他常常刻意使用舊網球、舊球拍，因為這樣會增加控球難度。

拿度還小時，有一次在比賽的休息時間，他希望叔叔能幫忙撐陽傘遮陽，叔叔回絕並提醒他：「網球是一項孤獨的運動。」即使拿度贏得比賽，也不會輕易讚美他，反而更關注比賽中的不足。

拿度 23 年生涯從未摔拍，展現冷靜與自律精神

摔拍對我來說沒有意義，因為問題不在於球拍，而在於我自己。（Throwing my racket doesn’t make sense to me, because the problem is not the racket, it’s myself.）

網球賽場上，有一個常見景象是當選手表現不佳時，可能因情緒不穩而摔拍，甚至有人會把球拍摔爛。根據 Tennis.com 研究統計，以網球男單三巨頭來說，祖高域（Novak Djokovic）曾摔拍 62 次，費達拿（Roger Federer）曾摔拍 5 次，而拿度的摔拍次數是 0 次，這反映了他的冷靜、自律性格。

拿度說，自己從來不摔拍，是因為他認為摔拍是不尊重觀眾、教練與家人。也就是說，比賽中的情緒控制，是體現自律的一部分，他也相信，在挫折中保持冷靜，才能成長。

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我在整個職業生涯中，學會了享受痛苦。（I learned during all my career to enjoy suffering.）

拿度的著名事蹟，是他在網球生涯中遭遇大大小小的傷病，像是 2005 年，就因腳傷錯過賽事，2009 年因膝蓋肌腱炎，無法衛冕溫布頓網球公開賽。他的左腳患有一種名為「穆勒-魏斯症候群」（Muller-Weiss syndrome）的罕見疾病，導致足部慢性疼痛。同時，他也因腹部傷勢、髖部屈肌撕裂，在 2021、2022 年多次退出重要賽事。

不過，拿度數次克服傷痛，在傷癒復出後，拿到大滿貫單打冠軍。像是 2009 年，他雖因傷錯過溫網，隔年馬上贏得法網、溫網、美網等 3 項大滿貫賽事冠軍。拿度說過，他從未停止訓練，但要有足夠的時間去達到他期望的水準。他經常強調，自己並不奢求樂觀，而是要務實地努力，以能夠重新競爭為目標，並保持一種「日復一日」的心態來面對身體的限制。

當然，傷病也對他的心理帶來挑戰。拿度在選擇是否接受髖關節手術時提過，「如果我不想繼續打網球，就不需要手術。」這也反映出他對傷病的觀念，他願意嘗試一切可能的手段，只為了回歸賽場。

保持熱情、快樂，拿第一名仍追求成長

即使我已經達到巔峰，我還是覺得自己可以進步。（Even if I have already peaked, I have to believe I can improve.）

拿度多次講過這句話，反映出他無論在職業生涯中取得多少成就，都保持着學習和成長的心態，並以不斷追求進步來激勵自己。舉例來說，早期的拿度以強力的上旋正手和快速的移動能力聞名，但他的反手相對弱勢，為了克服這個弱點，2017 年拿度與團隊決定調整拍面大小，使他在擊球時更具控制力，能在對抗中提高準確性，並減少對膝蓋的負擔，當年他也拿到法網冠軍。

我一直認為最重要的是快樂，享受你正在做的事情，保持心態上的新鮮感。（I always had the theory that the most important thing is be happy, enjoy what are you doing, and be fresh mentally.）

拿度多次提到，快樂與心態平衡的重要性，這是他能夠應對壓力和挑戰的關鍵。他也說過，越艱難的比賽，越使他滿足。拿度覺得網球是一個可以不斷超越自我的平台，這種持續進步的快樂，是他熱愛這項運動的原因。

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