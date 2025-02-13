想做的很多「卻總是做不完」？別自我懷疑　用3招將工作「聚焦」

編：很多人不是無心工作，但手上的工作總是無法全都完成，，令他們開始質疑自己的能力。其實，這或許是時間管理與目標管理上出了問題，以下節錄自《決定未來的晚八點》一書的內容，或許能提醒一些讓你將工作「聚焦」的技巧。



如果將人生縮短成一天，成功的一天取決於是否充分利用時間。（Canva）

一天結束後，躺在床上，我習慣問自己：「今天過得好嗎？」如果能自信回答出「嗯，真的過得很充實」，那麼我會覺得自己變成更酷的人，且人生過得非常順遂。不過，當我感覺自己浪費了一天時，就會討厭自己，甚至覺得消逝的時間很可惜。每一天怎麼過，也會影響我的自尊感。越是不虛度光陰，讓生活越有意義，幸福指數就會越高。

成功，既有趣又刺激。如果將人生縮短成一天，成功的一天取決於是否充分利用時間。如同遊戲裡每完成一項任務、角色會升級一樣，當我慢慢實現設定的目標，也會發現自己在不知不覺間成長，而這亦是幸福的墊腳石。

我和大家一樣都是人，很難把所有時間都過得既充實又有意義。有時也會想偷懶，當能量枯竭時，整個晚上什麼事都不想做。相反，有時即使整天坐在書桌前，卻什麼收穫也沒有時，我也會感到自責。

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那麼，人究竟為什麼會浪費時間？以下是應徵工作時，面試官及應徵者之間的對談內容：

面試官：「你認為自己的優點是什麼？」

應徵者：「我是個很有熱情的人。」

面試官：「那你的缺點是什麼？」

應徵者：「我的缺點是熱情過頭了。」



應徵者說：「我的缺點是熱情過頭了」有些人可能會想：「好聰明，如此一來，缺點感覺不就變成優點了嗎？」但我的想法有些不同。

熱情過頭是來自於無法決定事情的優先順序，不明白能量和時間有限，高估自己，會策劃超出自己能力以外的事、答應別人自己做不到的事，並且產生各種後續問題。事情堆積如山，看起來總是很忙碌，其中一項特徵就是，沒有把一件事完整收尾。換句話說，他們把能量分散在太多地方，沒有一件事做好。

每個人一天都只有24小時，體力上也會遭遇瓶頸。要是準備考試的人說：「我打算一天要念20小時的書」大家一定會覺得「不可能，你還要睡覺、吃飯，只剩下4小時，就連睡眠時間都不夠了」。

上述就是熱情過頭的最佳案例，把過多的計畫和目標都塞在一天之內，當然不可能達成。因此，我想把「熱情過頭」替換成「掌握自己能力的不足，以及管控時間能力不足」。若這個情況持續下去，將無法達成自己計畫中的任何一件事，導致自信心低落，反而使工作效率更差。

我也曾高估自己的能力，設定做不到的計畫，而感到自責，也覺得越來越不幸福。你必須承認自身極限，建立合適的規畫，同時集中心力在重要的事上，且懂得刪減相對不那麼重要的事。你需要勇氣和決心來專注於3件重要的事，並對其他說不。「一切都很重要」與「什麼都不重要」是一樣的。

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每天有那麼多事要做，在此整理了一些方法，讓你不會錯過必須做的重要工作，又能爭取時間做自己想做的事，心滿意足的結束一天。

1. 將一天分為3大塊，決定要做的3件事

早上起床或上班後坐在辦公桌前，整理「今天要做的事」清單。如果不加思索全列出來，可能就會陷入熱情過頭的狀況，因為這份清單沒有時間概念。其中一定夾雜需要花很久時間處理，和只需要一點時間就能處理的事；有高難度和低難度的事，有期限快到的和期限寬鬆的事。首先，把一天單純化。

起床→早晨固定作息→上午行程→午餐→下午行程→晚餐→晚上行程→晚上固定作息→就寢。



大致整理出一天的作息後，我們可以工作的時間只有上午、下午、晚上這3個區塊。故最好的方法不只是羅列今天要做的事，而是更進一步思考該如何運用這3個時段。

先挑出認為「光做到此事，今天就算完成了」的3件重要事情。上午、下午、晚上各1件，一天總共安排3件事。

要是你還有時間，與其嘗試做其他事，不如大膽休息。既然今天要做的3件事都已達標，也就沒什麼好可惜的了。

要是某些事情一直沒被選進「今天必須做的3件事」，就得重新考慮不做那件事，否則，你最終會浪費時間，掉進熱情過頭的陷阱，而什麼也做不好。雖然決心要做事很重要，但決心不做事也很重要。

因此，我建議制定一個每日計畫：只做3件重要的事情。當你開始新的一天時，你可以有一種輕鬆的心情，「我想我可以做到這一點，對嗎？」而在一天結束時，你會感覺「我今天過得很愉快」。

假如你認為「我能做得更多」，可以提高3件重要事情的難度，或是改設為更花時間的事。

養成建立計畫並執行的習慣。人不可能在一夕之間突然就會演奏小提琴，同理，你也不可能在短時間內掌握計畫和執行的技能。你需要從簡單到困難來完善你的技能，慢慢把這套流程完全內化成自己的東西。

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2. 分配時間給想做的事情

有些上班族會開玩笑說：「我的夢想是辭職。」辭掉工作，代表你無事可做，過著沒有意義的生活，這樣真的比較幸福嗎？每個人的生活標準不同，但我認為空虛終究會找上門。

變成多巴胺（編按：dopamine，是一種大腦神經的傳導物質，可以讓人感受快樂，並引發動機、集中注意力）狂人，成天被 Netflix、YouTube、Instagram、遊戲填滿的人生，真的幸福嗎？每天看著寧靜大海放空、休息的人生，是幸福的嗎？如果人生沒有任何義務和責任，休假和休息的意義也將褪色，最終更將失去工作能量。若能抱持適當義務感，不做過多的必要工作，並靠副業做自己想做的事，才能找到成功與幸福的平衡點。

上班族工作的時間一般是早上9點到傍晚6點，但想做的事情通常沒有固定的時間。如果時間沒有固定下來，就容易讓人心生「我等一下再做」的念頭，然後逐漸拖延，很難開始。此外，如果日常中出現越來越多消耗能量的事，某天就會忘記自己究竟喜歡什麼。因此，我們可以在一天之中安排一個固定時間，做自己想做的事。

對某些人來說，可能是安靜的清晨，也可能是結束所有行程後的傍晚時間，亦可以利用中午時段。只要選擇適合自己的就好，至於是什麼時間並不重要，重點是定下時間做想做的事情。

曾在美國海豹突擊隊服役的喬可．威林克（Jocko Willink），在其著作《自律就是自由》（Discipline Equals Freedom）一書中寫道：

所有人都渴望自由，但能通往自由的路全掌握在紀律之下，紀律守護自由，使人能成就更多。

最近，威林克上 Podcast 節目時表示：

主持人：「當你覺得沒有力氣，今天好像沒辦法達成某件事的時候，你會怎麼做？」



威林克：「先做再說。就算是我今天真的連看都不想看，我還是會去做。即便我今天真的爬不起來、很不想離開床，我早上還是會起床。或許，這可能是『需要休息』的訊號，但今天還是請不要休息，等到明天再看看。我真的很討厭拖延事情，休息就代表必須拖到明天才能完成。倘若隔天依然想休息，到那時再休息。」



建立每日計畫時，分配好時間做想做的事後，就大膽執行！想做的事不一定要是學習理財或英文等，具有建設性或是對未來有幫助的事。

世界上有趣的事太多了。和家人度過愉快時光、閱讀感興趣的書籍、演奏鋼琴等，一件件嘗試過後，你就不用再擔心「我是誰？」、「我喜歡什麼？」的問題。因為我喜歡的東西造就了未來的自己，而充滿我喜歡的東西的時間，回答了「我是誰？」的問題。

倘若你想更了解自己，並希望你的未來充滿喜歡的事物，這時，你必須離開床，行動才是真正改變自己、證明自己的唯一方法。

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3. 不隨波逐流，自行主導

無論是上班族或做生意，能做出一番成果、自信過生活的人，大都能主導自己的人生。有必須做的事情時，不會偷懶，懂得違逆本性，阻止一切消耗時間的狀況發生。他們懂得區分重要與不重要的事，在重要的事面前，他們比任何人都認真、熱情，覺得不重要的事，連看都不看。

突然被交付的事，大部分皆是別人指使或與自身無關。若想成為主導自己人生的人，首先得具備說「不」的勇氣。當事情超出自己能力範圍，需要懂得拒絕，就連沒意義的聚餐也是。

在此還有一個重要的前提，那就是明白什麼事重要，並集中心力在那，這也就是為何要拒絕不重要的事的原因。

「如果你不在生活中思考，就只能隨波逐流。」我們必須時刻思考自己想要的是什麼，現在做的事怎樣才能對人生有助益。若不如此，將被惰性給束縛。

如果躺在床上時，你能感受到「今天過得很棒」，並引以為傲，那就夠了，並不需要認真工作到足以改變世界。想一想自己在做什麼時最幸福、有多常做這件事就可以了。

有了這種生活態度，就能回答出「我是誰」的提問。當經歷挑戰、失敗、挫折、成功這些滋味後，就能明瞭「原來我喜歡這個」、「那件事真的不適合我」，並更努力做自己喜歡的事，之後也會留下「原來做這件事讓我很幸福」的認知。

打開心房，刻意花時間打造專屬副業，就會發現自己在什麼時候最幸福。反覆幾次之後，將能創造一個屬於自己的未來。

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（大是文化授權使用）

書名：《決定未來的晚八點》

作者：韓承憲，曾擔任LG、微軟、迪士尼，現任Google用戶體驗設計師

譯者：郭佳樺



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