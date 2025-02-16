儲蓄就是最大開支！真．有錢人3大理財態度　未必是常人看得見

使人致富的秘訣到底是甚麼？這是許多人窮盡一生都想知道的無解之題，對此就有外媒報導，國外有一名服務過數名富豪近15年的財務規劃師，精準分析出在有錢人身上看到，使他們成功的3個重要日常習慣。



一個人有不有錢，不是看豪車名錶！

根據《商業內幕》報道，理財規劃師馬立克（Malik S. Lee）表示，自己為富有的客戶提供諮詢服務已近 15 年，經常有人向其詢問致富秘訣，或者在最富有的財務規劃客戶身上，看到哪些使人成功的共同點；他透露，儘管每個人實現財務獨立的道路有所不同，但這些最富有的客戶仍發現三個共有日常習慣。

真．有錢人的理財態度，未必是從名車名錶裏看見：（按圖了解）



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1. 每年最重要的開銷是儲蓄

馬立克指出，自己最富裕的客戶每年都會節省總收入的25%或更多；大多數行業專家都建議，將總收入的10%～15%存起來，並在每年或在現金流允許的情況下增加儲蓄。如果現在沒有將任何資金存入儲蓄帳戶，取出收入的10%來儲蓄是個很好的起點。

2. 風險管理

馬立克表示，一旦獲得財富，必須要好好保護以免受錯誤的投資決策和市場波動的影響，而有所損害如超支、長壽、通貨膨脹，甚至訴訟，但保護財產這件事也需要付出高昂代價，像是人壽保險就可用來保護資產，免受遺產稅影響。

3. 他們有專家團隊支持

馬立克表示，專業的財富建設團隊通常由律師、稅務專家、保險專家以及財務顧問或規劃師組成，並透過提供專家建議和切實可行的行動步驟來幫助富豪，但他們的真正價值也可能受一些無形因素影響，包括客戶的情緒是否穩定、客戶是否能針對目標和情況進行全面財務計劃，以及幫助客戶熟悉變化較大的金融和法律環境。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一個人有不有錢，不是看豪車名錶！理財專家揭「3大富豪習慣」，花最多錢在這件事】