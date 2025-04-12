30歲擁有175萬資產可能嗎？專業稱「很難」但滿足5條件還是有辦法

如果要在 30 歲前達成百萬富翁目標，是否天方夜譚呢？針對這點，有專家給出了自己的看法。這名馬來西亞財務專家 @ammarFRS 在其 X 賬號上推文展示一封匿名訊息，詢問：他如今 22 歲，想要在 30 歲時達成 100 萬存款目標，需要多少收入和怎樣的開銷才能達成？



有馬來西亞理財專家收到匿名者提問，請教怎在30歲便擁有100萬令吉（約港幣175萬元）的資產。（X / @ammarFRS）

ammarFRS 表示，這名詢問者還有 8 年時間，要成為百萬富翁還是「有可能」的，「可能嗎？是的。困難嗎？當然。」首先，他將 RM100 萬（約港幣175萬元）除以 8，每年需要存到 RM12 萬 5,000（約港幣22萬元），也就是等於每月需要存 RM10,417（約港幣18000元），「也就是每月需要儲蓄 10k，連續 8 年，很困難是嗎？」

他接着說，這是在沒有任何「投資計劃」下的儲蓄方法，但如果加入了投資回饋，情況就比較不同。他假設每年投資盈利為 7%（包括 ASB 和股票等），8 年內每個月也需要有 RM8,000 （約港幣14000元）拿去投資才能夠達成目標。

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優先增加收入

「大部分畢業生一開始只有 2.5k - 3.5k 令吉（約港幣 4300 至 6100 元）薪資，就算能夠儲蓄 50%，也頂多 1.25k - 1.75k（約港幣 2200 至 3000 元），和 8k （約港幣 14000 元）目標還是差很遠。」

他表示本身看法是，一定要設定一個「里程碑式」的目標。他舉例，目標可以設定為 25 歲存到 RM10 萬 （約港幣 175,000 元），28 歲存到 RM25 萬（約港幣 440,000 元），30 歲存到 RM75 萬（約港幣 1,310,000 元），35 歲存到 RM100 萬（約港幣 1,750,000 元 ）。「老實說，35 歲達成百萬富翁目標已經很不常見，再延遲一點也沒有問題。」

他認為，必須將收入增長列為優先事項，「假設每月收入維持在 3k 永遠不增加，根本不可能達成百萬存款目標，你必須在臨近 30 歲前就有 1.5 萬令吉（約港幣 26,000 元 ）收入，無論是在數碼領域、銷售、做生意什麼都好。」

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至少 3 個收入來源

他也建議必須要擁有多方面收入，「如果有錢人有什麼秘密的話，那就是不依賴唯一的收入來源，主要職業、兼職、投資、數位投資，在 25 歲之前至少要有 3 個收入來源。」

控制消費慾、延遲享樂

另外，控制消費慾也非常關鍵，他表示很多人每次收入增加後都會提升生活水平，「加薪 RM1,000，開銷也增加 RM1,000，結果呢？儲蓄還是 0。」他建議至少要有 50% 收入直接拿去儲蓄再投資。

另外，他也建議要延遲享樂，尤其是在購買昂貴的物品方面，「買新車？先用 Myvi，買 iPhone？先用舊款的，買時裝？先不用。」他認為 20 多歲是建立財富的時期，而不是展示自己的財富。

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他也表示 30 歲的百萬富翁通常都不是打工族，而是做生意，「就算是小型企業每月能達成 10k - 20k 淨利就有機會達成，如果沒有頭緒，可以嘗試這些：代購、數碼行銷、內容創作、軟件工程。」

最後他總結，想要從 22 歲到 30 歲變成百萬富翁，是有可能的，只要符合以下條件：

1. 擁有高收入（28 歲前月收入 RM15k）

2. 收入的 40% - 50% 存起來/再投資

3. 良好的投資策略

4. 延遲享樂（延遲購買奢侈品）

5. 建議有一些生意收入



「很困難，但是並非不可能。」他也給了最後的忠告：絕對不能為了財富犧牲自己的健康或人際關係，「32、33 歲達成也沒關係，就算 35 也 okay，人生並非一場競賽。記住：第一個一百萬是最困難的，之後錢生錢的速度就非常快。」

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