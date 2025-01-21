不忿總被誣衊！OL反駁主管「只會找戰犯」事後竟退縮「該道歉嗎」

撰文：聯合新聞網
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在職場中，如遇到上司或同事有意針對，應及時反映。

一名女網友發文，稱她的上司時常有意針對她，某次當眾指責她時，她終於忍不住反嗆上司，但也煩惱是否需要道歉。

總被上司誣衊，實在不是人人都可忍受：（按圖了解）

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一名女網友在Dcard發文，表示自己是很和善的人，不喜歡與人爭辯或起衝突。但或許在他人眼中好欺負，上司時常會把過錯推給她，一開始她並沒有意識到上司是故意這麼做的，以為只是誤會她而已，到後面越來越過分才意識到問題。

事主透露，前幾天上司走到她的座位，在所有人面前大聲質問她根本沒做的事，她解釋後還是硬把錯誤扣在她頭上，甚至找幫手一起跟她爭辯，讓她忍無可忍，直接反駁上司：

妳沒事的時候就只會坐在那裏偷懶，有事發生就想把錯扣到我頭上是怎樣？不會解決問題只會找戰犯！

他們沉默後就默默回各自座位了。

事主坦承，她不知道反駁上司是不是正確的，但她認為如果不發飆一次，公司發生問題都會推到她頭上，最後詢問網友：「我是否需要為了那天發飆向上司道歉？」

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此文一出，不少網友同意她的做法：

・「不用道歉，妳怒吼回去，上司跟幫手都沉默就表示基本上妳說對了」
・「沒必要為了正確的事情道歉，他才要道歉」
・「有些上司就是要這樣被嚇一下，不然他們就會狗眼看人低」
・「妳是正確的，不要道歉不要示弱」

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也有網友分享反擊上司的經驗：

・「曾經有份工作，剛進去沒多久，老鳥講話很不客氣，結果被我罵到狗血淋頭」
・「我常常嗆我上司，連老闆都嗆，如果就事論事但他們玻璃心的話，那這個地方不待也罷」
・「前陣子也為了工作上的事跟上司吵架，每次都把錯推到妳身上妳還要道歉甚麼」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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