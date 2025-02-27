見工｜老闆看重合作精神！面試者一說「這句話」能力再好也不錄用

你覺得自己善於團隊合作嗎？這在任何工作中都非常重要，因此，考察團隊合作的能力是面試官們最想知道的事情之一。據《CNBC》報道，美國清潔產品新創公司Blueland的共同創辦人兼行政總裁尤珮姬（Sarah Paiji Yoo），分享招募新員工時會注意哪些特點，她特別強調永不錄用只注重自身利益、自以為是又愛打斷同事發言的人，因為他們容易為企業帶來傷害。



您可能曾經與這樣的人共事過：他總是在會議中聲音最大、在您和同事面前議論紛紛，或在專案上拿到的榮譽比應得的還多。

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尤珮姬表示，在招募新員工時，會盡量避開這種「反合作」的人。他在受訪時說，Blueland招募新員工最看重點是，要具備足夠的合作意識，而不是自以為是的「專家」。

尤珮姬接着指出，理解不同意見，並願意接納多方建議，通常能為專案項目帶來好的成果，更能使工作環境氣氛和諧、提升整體生產力，為公司帶來高質量的貢獻，「反合作的人可能會成為一種特別令人沮喪的同事，即使他們在表面上很擅長自己的工作，這往往會導致士氣低落、生產力低下與工作場合關係的破裂。」

有些求職者一進來，就會自我介紹說，「我是這方面的專家，通常都是負責做出最後決定的人」。對此，尤珮姬提及，自己會避免錄取這類人，「這種只注重自我利益的員工，可能會為企業帶來傷害。」

哈佛大學法學院傑出研究員、領導力專家加德納（Heidi K. Gardner）也認為，善於合作的人在工作場所會顯得更加友善。他2023年在《Make It》雜誌上寫道，與同事相比，他們擁有「重大競爭優勢」，因這種人通常能交付更高品質的成果、更快晉升、更容易受到高階管理層的關注。

「成為一名合作者並不容易，但主要目標很簡單：將人們聚集在一起解決問題並學習新東西。」加德納表示，「我一直以來的心態是，『那個人的想法與我不同，他們知道一些我不知道的東西，我可以從他們身上學到更多東西。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試自我介紹怎麼說？老闆聽到「1句話」絕不錄用！學歷再高、能力再好也沒用】