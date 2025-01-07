改革中的Google哪裏變了？CEO去年已為「5項Google氣質」更新定義

要進Google工作，還要先具備Google氣質？近日該公司行政總裁也在公司會議上重新說明何謂「Googleyness」。



想進入Google工作，最好先具備「Google氣質」（Googleyness），但你知道甚麼是Google氣質嗎？針對這個有着近10年歷史的詞彙，Google行政總裁桑德爾．皮柴（Sundar Pichai）近期特地做出說明，向員工解釋究竟Google氣質代表着哪些特質。

以下5項「Google氣質」，也也擁有嗎？（按圖了解）



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Google氣質「Googleyness」是甚麼？

Google氣質並沒有一個明確的定義，指的是Google員工所擁有的特質。這個詞最早是在2015年出現，由時任Google人力營運主管拉斯洛．博克（Laszlo Bock）於其著作《工作規則》中提出，他在書中列出幾個他認為的Google特質，例如：「 知性謙遜 」（intellectual humility）、「 享受樂趣 」（enjoying fun）和「 坦然接受模糊性 」（comfort with ambiguity）。

不過這個定義在2017年時曾進行一次更新，在招聘手冊增加了新的規定，主要是希望避免將「Google氣質」與文化契合度混為一談，因為這可能會帶來偏見。

在矽谷，所謂的「文化契合」是指，快速發展的公司希望優先僱用那些較容易與現有團隊融合一體的人，但這也可能因為主管階層的主觀想法影響到合適錄用人選的標準。

Google行政總裁宣佈Googleyness的2024更新版

而現在這個意義模糊的單字，似乎又有了一些變化。Google行政總裁皮柴近期在全體會議上表示，「Google氣質」這個詞的涵義已經變得過度發散，因此他認為有必要重新和大家說明這個詞所代表的意思。

根據兩位不具名員工透露，皮柴認為，現在公司對於「Google氣質」的定義為：

1. 使命第一（Mission First）

2. 做有用的事（Make Helpful Things）

3. 大膽且負責（Be Bold & Responsible）

4. 保持鬥志旺盛（Stay Scrappy）

5. 在忙碌中享受樂趣（Hustle & Have Fun）



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強調Googleyness究竟是好是壞？

事實上，當在搜尋引擎上打入「Googleyness」，會看到許多關於如何在Google面試中展現Google氣質的文章。儘管Google在公開的招募頁面並沒有提及「Googleyness」與其定義，不過他們暗示了該公司會有獨特的招募流程，而讓許多求職者紛紛提前為此作好準備，希望藉此告訴面試官他們就是那個適合Google的人。

有關Google員工對於Google氣質的公開討論則是比較少看到，一位曾在印度Google工作的人分享，他認為Google內部的文化是友善且尊重的，並且可以自由地表達意見，像是反對不符合用戶最佳利益的決策，這也許就與Google氣質強調的特質有點關聯。

另一位前Google員工也分享他對「Googleyness」的看法，他認為人容易與類似背景或特質的人產生聯繫，而假如把Google氣質當作一種判斷依據，確實很容易形成偏見。

根據Google在2019年發布的多元化報告顯示，該公司員工只有33%的女性，同時黑人員工仍然是最可能離開公司的群體，其次是拉丁裔員工。為了增加公司的員工多樣性，這或許也是「Googleyness」的定義不斷與時俱進的原因之一。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】