轉工｜11年換5間公司「太多」嗎？網民看「一重點」稱屬正常範圍

一名網友日前發文，透露自己約11年的職業生涯中，由於不同因素已換過5份工作，也因此被身邊朋友調侃，「 你怎麼這麼常換工作？」網友無奈表示，如果工作符合期望，其實也想一路做到退休，釣出不少網友分享經驗，「11年5間也還好吧」、「我畢業4年換4份，從年薪（台幣）48萬洗到100～120萬」。



11年換了5家公司，網友強調並非穩定性不好，而是每家公司都存在不一樣的問題，包括薪資不高、主管情緒管控不好、常態加班以及健康因素等，其中一家公司的老闆還很小氣，不僅賺到錢不分紅，還斥責她表現不如預期，必須降薪。直到遇見了第5間公司，網友雖才入職半年，但各種福利和待遇讓她很滿意，「是我的夢想公司，還在適應中」。

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換工作議題引起Dcard網友討論，有網友認為在11年間換5次工作屬於正常範圍：

・「我才要24歲就換了4間，現在要去第5間」

・「我14年換10個工作，妳還好啦」

・「11年5間平均一間也待2年多，這樣也不算穩定性不好吧」

・「至少看起來越換越好，那就不用太糾結了」

・「這樣算少吧！我從大學18歲到現在30歲，換過10幾家」



還有網友強調：

・「工作是為了賺錢，但我沒有要把健康換錢」

・「我的心得是：妳要多做過幾份工作，有比較後才知道自己適合甚麼」

・「工作跟交男女朋友一樣，合則來不合則分，人生每個階段的想法不一樣，等想定下來再定就好」。



值得關注的是，有網友分享換工作調整薪水的經驗：

・「我畢業4年換4份，從年薪48萬洗到100～120萬，不在年輕時換，老了只會腳麻」



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