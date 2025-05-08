27歲陪診師入職3年最多月入10萬！團隊客戶有3、4萬人行業潛力大

中國一名年輕女子日前分享其特殊職業，身為「陪診師」的她，月收入最高達人民幣10萬元（約港幣10萬9千元），主要工作內容就是陪伴兒童、長輩等看病和領藥。女子指出，目前每天都會接到2、3單，同時深感不解，「自己憑藉能力賺錢，為何要遭受非議？」



作為新興職業，陪診師絕對是有價有市的工作：（按圖了解）



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根據內地媒體《都市報道》報道，27歲的黃姓女子來自河南，擔任陪診師已有3年的經驗，每月最低收入有人民幣2到3萬元（約港幣2.2萬到3.3萬元），若當月行情好，最高收入則來到人民幣10萬元左右。黃女表示，目前已成立「陪診師團隊」，客戶數量累積3至4萬人，包括小孩、中年人和老年人，全都需要他們的幫忙，工作內容為排隊看診、領藥及說明報告。

報導中提到，黃女認為，陪診師是新興職業，也曾遭受過很多質疑，但她只是憑藉能力賺錢，「他們都是需要的」。陪診師在微博掀起討論，不少網友認同黃女：

．「有需求就會有市場」

．「進入老年化，需求會越來越大」

．「真的很需要，有時上班走不開又不放心老人自己去醫院」



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