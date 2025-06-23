老細「5句話」其實在壓榨你！他卸膊、攞你着數　你辭職不算背叛

撰文：聯合新聞網
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真的是你不夠好？一名女網友在Dcard發文整理「上司五大迷思與真實職場現象」做對比，提醒所有職場人別被洗腦！她指出離職並不是背叛，而是真的醒了，如果公司把職員的一切努力與貢獻視為理所當然，那麼只能對公司說一句「不是我不願意留下來，是你太高估了你們的誠意」。

她的第一點提到，當公司前輩說「手把手教你，是你很幸運」，實際上指導你是因為沒人手，建議新人別把職場基本訓練當成人情。

其次，前輩喊着「給你很多歷練，是為了你成長」，她吐槽把新人推出去，只是因為不想扛責任，那些歷練只是「不想處理的爛攤子」，出問題時就會責怪溝通不夠成熟。

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第三，常見上司把「留下會有升遷、加薪」掛嘴邊，事實上一切配額都握在他們手上，談共體時艱最團結，獎金分紅時卻最沉默。

第四點是時常在職場聽到「你還年輕，不該計較太多」，事實上年輕不該是拿來消耗的資本，願意努力不代表不該計較。

最後「這邊給你很多自由，應該很幸福」等等諸如此類的話，實際上長官上班滑股市的自由，下級員工不敢有，上司嘴上說彈性，想請假都要先扛下酸言酸語。

事主諷刺道「教我、用我、推我、壓我，你們把我的努力當作理所當然」，導致的結果便是「離開，不是背叛，而是醒了」。

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貼文下方不少過來人點頭：

・「我的工作就是這樣」
・「我是來賺錢，不是來做功德的」
・「公司招我進來叫我做一堆本職外的事，還說是給我機會學習」
・「領那不符勞基法的薪水，做奴才在做的事，還沒尊嚴」
・「獎金配額都是給親信跟自己，跟下屬的工作量或能力完全無關」

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不過也有人幫上司補血：

・「看來是沒當過上司」
・「說下屬理所當然，社會還覺得你們一堆管人的得寸進尺」
・「不要只憑直覺，連薪資福利制度都不問，進來之後才在抱怨不適合」

也有上司分享曾用心帶新人卻換來對方跟其他人討論怎麼對付自己，坦言：

・「看了十分心寒，從此之後就再也沒動力認真教新人」

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