面型太方見工冇運行？男子面試10家公司全被拒　網民卻估另有原因

中國一名男子早前找工作連續碰壁，原因竟是因為「臉太方」？



據內地媒體報道，浙江一名張男向媒體控訴，他說自己想找工作謀生，但面試多家電子廠，面試官卻都嫌他面相不佳、臉太方，一看到他長相就說不要，讓他很受傷，認為自己能吃苦耐勞，為甚麼都不被錄取。

相貌真的是面試成功與否的決定因素嗎？（按圖了解）



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張男說自己被電子廠拒絕的原因皆是因為「臉太方」，更有面試官直說：「你這面相不行，我不要。」 張男說，很多人給他取綽號，叫他猴哥、方臉，甚麼都有，但他自認就算長相再差，也算踏實能幹，為甚麼公司都不錄取他呢？

不少中國網友討論此事，有人認為張男避重就輕，未把實情講出來，也覺得不會僅因為臉型就求職碰壁，也有人認為是他個人能力不足，「我工作中也見過臉部燒傷、殘疾的，都正常工作，也沒人歧視他們」。

有中國網友指出重點，認為電子廠通常偏好錄取年輕人，推測男子是因為年紀太大才被多家公司拒絕，「看面相肯定超過35了，工廠普通工人一般超過35歲就不要了，除非是技術工」。

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面相真的會影響求職嗎？

根據台灣yes123求職網調查指出，有43.7%的民眾，自認曾因外表門面問題未能成功錄取。事實上，大多數面試官都會以求職者的門面、穿着，來判定求職者的個性是否和善、態度是否積極。

調查發現，最容易導致求職失敗面相，包含雙眼無神不專注、雙頰凹陷不親和、膚況不佳無自信、五官平面無記憶點等因素。其中，雙眼無神、眼神呆滯，容易讓面試官覺得求職者不專注、不用心。

此外，求職面試時，臉上的痘疤、凹洞、黑斑，不只是膚況不好而已，更會影響求職者的自信心。若因膚色不均，選擇以厚重的底妝粉飾太平，又會讓面試官覺得濃妝豔抹不夠莊重，反而得不到好感。

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