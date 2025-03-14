問別人「你做甚麼工作」為何很沒禮貌？改問「這2問題」避免尷尬

在宴會或同學會等社交場合，與久未謀面的同學重逢，或有機會結識新朋友時，在簡單寒暄後，一個常見的問題是：「請問在哪高就？」（What do you do?）



近期美國社群和外媒開始討論，別再問別人「做甚麼工作」。為甚麼這個話題可能不合時宜呢？

「你做甚麼工作？」隱含了對人社經地位、收入的多重判斷

《華爾街日報》（WSJ）專欄作家、《下一步！重塑人生與工作》（暫譯，原書名《Next! The Power of Reinvention in Life and Work》）的作者喬安妮．利普曼（Joanne Lipman）表示，「what do you do？」這個問題隱含了你對他人的多重判斷：社會地位、收入、教育背景。

美國線上討論版 Reddit 上有網友指出，剛見面就聊到職業，令他不舒服，因為這個問題把一個人的身份與職業綁定。假如你是全職父親（母親）、剛失業員工、靠接案或打工生活的夥伴，抑或是屆齡退休者，要回覆這樣的詢問，就有點難為情。甚至可能讓人以為，對方是藉此問題衡量，未來是否值得花時間與我交流。

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沒有工作的時候，常會覺得難以定義自我價值

有 2 次被解僱經驗的 35 歲阿甚利．斯科特（Ashley Scott）表示，當被問「what do you do」時，她會下意識說：「我正在讀研究所。」因為她發現，如果回覆「我正在找新工作，或我剛被解僱」，人們看你的眼光，就會覺得你像個失敗者。

喬安妮解釋，對社會上多數人來說，工作不僅是謀生的手段，也是定義自己和他人的方式，心理學家形容這是一種「糾結」（enmeshment）現象。

這個概念最初描述人與他人之間界線模糊，而有不健康的依賴關係，比方說：子女選擇職業時，完全依賴父母意見，而忽略自己的興趣，延伸到職場上，就是人沒有辦法與職業分離，導致我們在失業、沒有頭銜的時候，無法識別自己的價值。

疫情、裁員潮，導致工作想像多元化，不再以頭銜定義人生

《衛報》（Guardian）指出，經濟低迷和失業率上升的時期，越來越多人開始思考：如何適應不為工作而生活的日子？《BBC》指出，COVID-19 疫情期間（2020～2021 年），美國失業率一度飆升至 15%。疫情後，美國又因通膨導致企業成本增加，科技巨頭亞馬遜、Google、Meta 等公司大規模裁員。

Layoffs.fyi 統計，2023 年有近 1200 家美國科技公司宣佈裁員，影響約 26 萬名員工。大解僱潮的出現，讓受影響的員工也許更希望跳脫職業或公司頭銜的標籤，探索人生其他的可能。

此外，年輕世代也不再以職業來定義自己。《BBC》 引述 2023 年 LinkedIn 針對全球 7000 多位員工調查，發現 64% 的 Z 世代（1997 年以後出生）認為，找到與個人價值觀相符的工作很重要。2020 年南加大畢業生丹妮爾．法拉奇（Danielle Farage）表示，好工作不再是到知名企業上班，而是做一份符合興趣及有機會建立個人品牌的職務，像她就在新創企業擔任行銷總監。

LinkedIn 歐洲、中東和非洲和拉丁美洲地區董事總經理喬許．格拉夫（Josh Graff）也表示，與 20 年前的求職環境相比，現在資訊更豐富，人們有更多元的選擇，包括：創業、接案等。《BBC》 指出，年輕人也不再願意為了一個頭銜，每周替公司賣命 60 個小時，而喪失自己的生活品質。

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找到在工作之外的興趣與價值，重新定義與介紹自己

該如何重新思考工作與個人自我認知的關聯呢？喬安妮建議，重新探索新的興趣，並學習肯定自己。

52 歲的安吉拉．卡爾曼（Angela Calman）突然罹患罕病，需要離開熱愛的主播工作，後來她發揮過去媒體專長，將罕病相關的歷程寫下來分享給病友。透過建立工作以外的興趣，像是陪伴孩子寫功課、參加馬拉松，每個人都能在職業頭銜之外，重新找到自己的價值，創造新的自我實現方法。

你也可以改變與人交流的方法，不再以「你做甚麼工作？」作為破冰的問題，刻意改問「你平時喜歡做甚麼？」、「甚麼事情帶給你快樂？」。

被問及職業相關問題時，《福布斯》（Forbes）建議，可以描述自己擅長或熱愛的領域，來替代公司介紹或職務內容，像是以「我喜歡採訪，對商業策略感興趣」代替「我是某某雜誌的採訪編輯」。這種方式讓你的回答更有特色，也容易與他人開啟話題。下次參加聚會時，不妨嘗試這種表達方式，或許會為你帶來意想不到的交流契機！

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