理財｜儲40年獲350萬退休金！7旬老翁過度揮霍　6年後竟僅餘50萬

享受退休生活，帶着妻子雲遊四海，如今卻讓他超後悔。日本有一名71歲的老翁，過去擔任東京一家中小企業的部長，工作40年熬到65歲退休，存了超過7000萬日圓（約港幣357萬元），為了犒賞自己與妻子，搭乘商務艙到處旅遊，但是6年後高齡母親突然病倒，晚婚的兒子也迎來了孩子，還需要資助買房，讓他的存款瞬間見底。



相關文章：理財｜叫外賣最嚇人！月光族跪求日常慳錢方法 求得6招年慳4萬

+ 15

根據日媒《THE GOLD ONLINE》於12月9日報道，一位名為竹內幸一的日本老翁，決定要好好享受退休生活，他和妻子展開夢寐以求的海外旅行，每次都選擇入住高級酒店，搭乘商務艙的奢華旅程。外出和外食頻率增加，支出隨之上升。竹內幸一每當與朋友或過去的同事聚餐時，他都慷慨大方的招待大家。儘管如此奢侈的生活方式導致存款大幅縮水，但竹內仍然認為，有年金收入應該沒問題。

但6年後竹內高齡母親突然病倒，情況瞬間急轉直下。母親需要照護，雖然妹妹主動表示願意照顧母親，但所有的護理費用仍由他一肩扛起。妹妹還要求翻修老家，竹內因此又花了數百萬日圓。他對妹妹說，存款還很充裕，妹妹也就沒有顧慮，導致支出進一步增加。

此外，因自家房屋的修繕和汽車的更換，竹內又花了將近1000萬日圓（約港幣51萬元）。晚婚的兒子也迎來了孩子，除了祝賀金之外，還需要資助買房。原本充裕的退休資金瞬間降到1000萬日圓以下，轉眼間只剩下幾百萬日圓。

71歲的竹內原本以自己擁有充裕的退休資金而感到安心，因此開心花錢、帶妻子到處旅遊，卻未能預見「意外開銷」。竹內每月的年金收入是25萬日圓（約港幣1萬3千元），但作為在他人眼中「一個有錢且可靠的男人」，考慮到各種支出，根本不夠應付，因此讓他感到無助。

日本專家建議，給辛苦工作的自己一些獎勵並不是壞事，但必須適可而止，此外，「如果表現得像是很有錢，周遭的人自然會在無意中依賴你」。退休生活中，意外的支出往往會接踵而至，因此制定一個周全的資金計劃是不可或缺的。

【延伸閱讀，更多理財、退休建議】



斷捨離｜老公提早退休她憂錢不夠用 怎知做3件事家庭支出即減4成

+ 11

理財｜父母要退休 好應讓他們歎世界 6大財務建議子女應早準備

+ 19

理財｜每月人工掹掹緊 更要學懂小額投資 6個方法適合窮人入市

+ 9

適合新手及「窮人」的小額投資方法：（按圖了解）

+ 3

延伸閱讀：

妻驚見尪藏整屋模型！發文問總價錢 全網團結救火：不到200

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】