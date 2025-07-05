79歲老婦嘆「窮得只剩下錢」！親勸「理財6件事」免別人步她後塵

許多理財專家都建議，盡早準備退休金，才能發揮滾雪球的複利效益，但拼命節制開銷、專注理財，晚年生活就一定幸福嗎？美國有位79歲女性為求安穩退休，不旅遊、不聚餐、也很少休假，省下每一分錢存入退休帳戶。如今她的錢多到花不完，卻發現值得回憶的幸福片刻不多，多年的省錢習慣讓她與朋友漸行漸遠，現在也沒體力旅遊，悔憾說道：「我太專注於存錢，以至於忘記了真正的生活。」



美國理財網站《GOBankingRates》報道，現年79歲的艾格妮絲（Agnes P.）是第一批戰後嬰兒潮世代，父母曾經歷兩次世界大戰與經濟大蕭條，所以從小就被教育「省吃儉用」，以免老後晚景淒涼。她進入職場後，對工作兢兢業業，也竭盡所能撙節開銷：開二手舊車、自帶便當、不度假、也很少請假，把每一分省下來的錢都投入退休帳戶。

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為了不確定的未來，錯失人生美好時刻

因為結婚生子太花錢，艾格妮絲單身至今，還為了攢下更多錢，延後到70歲才退休，多年來存錢、存股、存房，終於財富自由。她自認專注為退休準備是對的選擇，但老後卻意識到：「我為了不確定的未來，放棄太多人生。」

艾格妮絲坦言，自己最遺憾的是錯失了跟朋友歡聚玩樂的時光。過去為了省錢，朋友們邀她出門旅遊、吃大餐、觀賞百老匯演出時，她幾乎通通拒絕，「我和很多人失去了聯繫，因為我總是說『不』。」

「現在我存夠錢、時間也充裕，朋友卻少了，也沒有多少美好時光可以回憶。」她感嘆，現在的退休金多到不知該怎麼用，自己卻「窮得只剩下錢」，身邊已經沒甚麼人可以一起出門旅行、共度時光。

曾以為錢能買一切，卻忘了時間與健康有限

不僅如此，她本來以為退休後就有大把時間與精力去旅行、享受生活，但離開職場後健康大不如前，想出國旅行，也因身體狀況被醫生警告，不能在沒有人陪同的狀況下出國。現在就算是短途旅行，她也常感到精疲力竭，讓她後悔當初沒有趁身體健康時多去看看世界。

我以前總以為有錢就能擁有一切，卻沒想到時間和健康，才是真正有限的資源。

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而她用自己的經歷，提醒大家在理財之餘也要記得生活，並分享她歸納的6個領悟與教訓：

1. 把錢花在體驗上，而非物品上

美好回憶來自經歷而非物品，艾格妮絲多年後才意識到：「應該少花點錢買東西，多花點錢創造美好回憶；因為物件會變舊，但美好時光永遠陪伴你。」

2. 偶爾犒賞自己

在預算中留一點「零用錢」給自己，只要整體上謹慎理財，偶爾揮霍一下也不會毀掉你的退休生活，反而能為生活增添樂趣。艾格妮絲也指出，隨着收入增加，也應相對提升生活品質，沒必要讓自己一直過着縮衣節食的生活。

3. 維繫人際關係

別為了節省開銷而讓友誼淡薄，朋友真的很重要，尤其是當你變老以後。

4. 別拖延想做的事

夢想永遠不該放在「退休以後」，趁年輕時多嘗試你想做的事，你就能享受更多。

5. 調整儲蓄步伐

定期檢視財務進度，當達標時，不妨放慢腳步，多留點時間給自己享受人生。

6. 為醫療費預做準備

醫療與照護費用是退休後最不可預測的支出，有充足準備的確會讓人安心。

艾格妮絲坦言，自己退休後才醒悟：「過去我太專注於存錢，以至於忘記了真正的生活。」她認為，儲蓄固然重要，但若過度節儉，可能會錯過生命中真正重要的時刻。當你在替未來做準備的同時，也別忘了活在當下、善待自己，這樣的退休才真正值得期待。

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