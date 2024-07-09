年薪150萬卻「做到崩潰」！前麥肯錫顧問嘆「3件事」比高薪更重要

顧問業在過去一直都被視為金飯碗，在美國，如果大學畢業進入該行業，年薪是 11 萬美元（約港幣 86 萬元）起跳，MBA 畢業的起薪更是上看 19 萬美元（約港幣 148 萬元）。



一位曾在麥肯錫顧問公司工作的人表示，他在麥肯錫工作的經驗並不如想像中的美好。（Canva）

然而，這令人稱羨的薪資背後，或許是不為人知的努力與經歷。一位曾在麥肯錫（McKinsey）顧問公司工作的人就表示，他在麥肯錫工作的經驗並不如想像中的美好，雖然擁有超過 20 萬美元（約港幣 156 萬元）的年薪，但他的身心健康卻因此嚴重受損。在工作一年半後，不得不離開麥肯錫。

實情 1 ：雖有導師制卻無人指導，「我就像身處孤島上」

他在 2021 年以助理身分加入麥肯錫，他知道那會是一個極具挑戰性的工作，一開始認為自己如果堅持下去，應該可以培養出解決問題的能力。不過，他遇到的第一個困難是：缺乏指導。

他以為麥肯錫是非常注重導師或學徒制的公司，但事實上，第一天上工時，沒有人教他任何事情，「我的主管沉浸在自己的工作裏，而我就像是在一個孤島，沒有學到任何東西。」

實情 2 ：看似有許多團隊協作，但一天工作 16 小時是常態

再來是，雖然顧問會有團隊幫忙做研究，而且還有另一個專門的團隊協助製作 excel 跟精美的 PPT，甚至還有一個負責跟專家聯繫的團隊，但他們的工時還是非常長。一般來說，典型的一天會從早上 7：30 開始，一路工作到晚上 11：30，而且是沒有吃飯、沒有離開辦公桌的情況。

你可能會好奇，有那麼多團隊幫忙做事，這些顧問確切來說到底在做甚麼？

這位匿名採訪的前麥肯錫顧問表示，他主要的工作是開會解決問題，在會議中，他們會向同事或主管報告解決方案，記錄問題與回饋，然後在下一次的會議前做好相對應的調整。重點是，下一次的會可能是在同一天的晚些時候，或是隔天；而他一天要開 3 場這樣的會議，每次解決的問題都不同。

在這中間，他還要花時間跟客戶開會、跟專家通電話等，「我很常忘記去洗手間，也忘了吃飯，通常是我的狗很傷心地看着我，我才會想到，該站起來休息了。」

雖然在顧問業，有很多預算可以用來做 team building，但許多人不是很喜歡參加這樣的活動，因為回家還有很多工作等着他們完成，「我參加過很多聚會是，大家會在桌子底下偷偷叫 Uber，這樣回家就可以繼續工作了。」

在麥肯錫，大家的工作態度是：往上爬，否則就離開（move up or out），所以競爭壓力非常大，而且同儕都非常優秀與聰明。他在加入麥肯錫前，也曾待過其他顧問公司，但麥肯錫的工作量，是必須日以繼夜的加班工作才能完成，一方面是因為工作標準很高，另一方面則是麥肯錫給的建議與方案都更加客製化。

相關文章：年紀大年資深不代表甚麼！處事有6項特質 才能證明他是否夠成熟

+ 16

實情 3 ：主管習慣當面羞辱人，「覺得自己永遠不夠好」

壓倒他的最後一根稻草，是人際關係，「麥肯錫的員工，是我這段經驗裏最開心，但也是最痛苦的存在。」大部分的分析師跟合夥人人很好，但有少數幾個合夥人很尖酸刻薄。

很不幸地，他必須跟這些人密切合作。有一次，一位合夥人看着他做的報告大笑，說這是他見過最爛的簡報；也有次對方當着整個團隊的面對他大吼大叫，只因為誤會他錯過交件的截止日。雖然同事們都在旁邊支持、安慰他，但在這樣的工作環境裏，他的身心已經被逼到崩潰邊緣。

在麥肯錫工作一年後，他休了 3 個月的心理健康假，但這期間，他服用的抗焦慮藥物劑量不減反增，最後他還是離開了公司。雖然年薪超過 150 萬，但這樣的結果，讓他認為自己沒有得到足夠的報酬，「麥肯錫的問題不在於工作量，真正讓我崩潰的是人們對我的打擊，讓我覺得自己永遠不夠好。」

目前，他正在重返就業市場，在尋找新工作時，他會不斷確認，這個新機會是否有導師制度、內部向上回饋的機制如何等等，「我現在找工作最在意的事，是希望找到一家真正能關心員工、重視與尊重員工需求的公司。」

【延伸閱讀，更多職場見聞】

只是在做戲？老闆開低價請人 面試更刻意刁難 網民稱他別有用心

+ 6

女生每天只工作4小時 人工低但生活輕鬆 嘆親友不懂她躺平心願

+ 8

【本文獲「經理人」授權轉載。】