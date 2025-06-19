怎將iPhone語音轉換成文字檔？不需第三方App「4步驟」輕鬆辦妥

iPhone備忘錄能夠將語音轉成文字了！



過往對於需要在上課、開會或是聽演講錄音的人來說，有時候要將錄音內容轉換成文字，不是要依賴人工逐字聽打，就是得尋找第三方的App協助，不過現在iPhone內建的備忘錄和錄音App就能輕鬆實現這項功能。

編輯以下整理iPhone備忘錄和錄音App的文字轉逐字稿功能。需要注意的是， 這兩個App的音訊逐字稿功能都僅支援於iPhone 12以上之機型，並且需要將系統更新至iOS 18.0或以上版本。

在「備忘錄」上錄音並轉換逐字稿

1. 打開iPhone的「備忘錄」App

2. 在備忘錄中，點選「附件」按鈕，然後選擇「錄音」

3. 點選「文字」符號，錄音中的逐字稿便會顯現

4. 在更多中，點選「將逐字稿加入備忘錄」，即可將轉換成文字的錄音複製到內建的備忘錄上



在「語音備忘錄」上錄音並轉換逐字稿

iPhone內建的錄音App「語音備忘錄」也能實現語音轉文字功能，具體操作方式如下：

前往 iPhone 上的「語音備忘錄」App （位於「工具程式」檔案夾）：

1. 開始錄音後，在錄音畫面左下方點選「文字」按鈕

2. 錄音畫面會暫時消失，並出現逐字稿，若要返回錄音畫面，輕點逐字稿頁面即可返回

3. 若想複製逐字稿，可點擊右上方的「更多」，便會出現「拷貝逐字稿」的選項

4. 錄音結束後，在選項中也能找到「檢視逐字稿」和「拷貝逐字稿」選項



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【本文獲「數位時代」授權轉載。】