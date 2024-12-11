會議紀錄AI神器｜即時記錄、整理摘要！3大小工具讓你可專心開會

每次寄出會議紀錄，都會擔心有沒有漏掉主管或客戶的重要意見或交辦事項。然而，專注記錄內容，也讓你無心參與討論、貢獻寶貴意見。透過 AI 即時寫下會議內容、生成摘要與待辦事項，不僅節省會後整理的時間，日後想討論決議如何做成，也有原始內容可以參考。



推薦3大AI工具，助你輕鬆完成及分享會議紀錄：（按圖了解）



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1. 線上、實體會議錄音，Vocol.ai產出摘要與待辦事項

推薦指數★★★

製作會議紀錄AI｜1. Vocol.ai（經理人授權使用）

語音協作平台「Vocol.ai」有 3 個功能：一是擔任 Google、Teams 會議錄音機器人（目前它只支援這 2 個線上會議軟體）；二是使用電腦內建麥克風錄音，再轉為會議紀錄；三是上傳音檔或影片檔案。當你參加線上會議，只要把連結貼給錄音機器人，它就會自動加入會議，幫你錄音，事後在「媒體庫」產生會議摘要與待辦事項。

1. 使用電腦內建錄音功能，可以在實體會議中錄音。

2. 可以傳影片、音檔。

3. 能列點產生會議重點，可以搭配音檔回聽。

4. AI 自動生成會議中提到的待辦事項。



建議：

Vocol.ai 的優點在於支援繁體中文介面並能生成中文逐字稿。然而，需留意 AI 自動分析的待辦事項可能與會議內容不符，且生成的摘要為列點，無法調整格式，需要手動修改。免費版提供 200 分鐘試用，訂閱制每月約 11 美元（約港幣86元），額度為 300 分鐘，超過部分可加購服務。

2. 4149 可根據會議類型，調整紀錄格式

推薦指數★★★★★

製作會議紀錄AI｜2. 4149（經理人授權使用）

假如參加的是英文會議，「4149」是很好的語音協作工具，你可以在「Calendar」（日曆）中選擇「Create Task」（建立任務），選擇你的會議類型，有一對一、站立會議、團隊會議等類型，加入線上會議連結之後，它會自動在會議時間加入。會議結束後，4149 會依據你希望的格式（Gmail、Word、Slack、Notion），產生會議摘要。

1.在「Calendar」中設定會議類型、提供線上會議的連結。

2.在「Docs」中會看到線上會議影像和逐字稿。如果是設定在 Gmail 收到，它也會傳一份給會議摘要給你。



建議：

目前「4149」為免費使用，但僅支援英文會議。其優點在於根據會議類型提供適當的紀錄格式，例如團隊會議包括「發生的事情」和「下一步計畫」；站立會議則是「每個人的進展」和「需要的協助」。然而，AI 通常會添加一些不屬於會議討論的內容，如自動指派任務給成員，因此你仍需要檢查，再寄給與會同仁。

3. Good Tape 將音檔轉逐字稿，多語言會議也不怕

推薦指數★★★★★

製作會議紀錄AI｜3. Good Tape（經理人授權使用）

除了會議之外，演講或訪談等場合，你可以錄製音檔，上傳音檔到「Good Tape」產出逐字稿，再將逐字稿複製到「ChatGPT」、「Claude」等聊天機器人，下指令：「請依照討論內容、待辦事項，列點做成會議紀錄」，即可產出符合需求的摘要。

1.上傳音檔，Good Tape 轉逐字稿時，還可以翻譯成你需要的語言，例如：英文音檔翻成中文。

2.Good Tape 會自動辨識是誰說話，你可以修改說話者的名字，Good Tape 會按照指示自動修改。之後交給 ChatGPT 生成會議紀錄摘要會更清楚。

3.將逐字稿複製到 ChatGPT，生成會議紀錄。



建議：

Good Tape 的優勢在於支援超過 90 種語言，且逐字稿準確度高，因此在應對外國會議時，無需擔心漏聽或誤解。然而，由於它僅生成逐字稿，建議搭配其他 AI 工具，像是用 Gamma 把文字內容變成簡報，或用 ChatGPT 產出會議摘要，以提升工作效率。目前 Good Tape 提供使用者 3 次免費使用額度，超過後每月約 15 歐元（約 約港幣116元）。

評比標準：5 顆星：功能完整且容易上手。4 顆星：可提升效率但需要學習如何使用。3 顆星：要反覆檢驗可信度，需要訓練。



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