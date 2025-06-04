搵工除要交CV還應準備「自我介紹短片」？掌握4技巧面試機率高10%

用影音履歷找工作會更加分嗎？2024 年 Yes123 發布調查指出，有 46.6% 的公司表示求職者附上影音履歷會有加分作用。《SUCCESS》報道，超過 6 成的求職者認為影片將成為下一個履歷「公版」，已有逾 4 成的人開始製作影音履歷，認為這能增加自己被看見的機會。



每個職缺都要拍影片嗎？看你的工作內容決定！

不過，並不是所有職位都有這種需求，《SUCCESS》指出，要不要拍片應視你的求職需求而定。舉例來說，如果是需要展現個人特色或溝通技巧的工作，如銷售、業務或活動主持和單口喜劇演員，拍影片是必須的，能讓僱主快速了解你的特色和優勢。

國際人才社群 Cake 創辦人暨行政總裁劉君羿表示，在台灣，創意、行銷、媒體等領域，開始有求職者用影片來展現個人特色。然而，技術性強或較少對外溝通的工作如工程師、行政職，就不一定要拍影片。

加拿大研究機構 Cirano 2021 年研究發現 ，有 2/3 的僱主會點開影音履歷，而且有提供影音履歷的求職者，收到僱主回電或面試邀請的機率至少提高 10% 。

企業顧問服務公司 Strategic Pete 行銷長彼得．路易斯（Peter Murphy Lewis）分析，這是因為僱主想多了解求職者的風格是否與企業文化相符，「鼓勵大家在影片中分享，你認為自己為甚麼適合這個團隊，並展現你的個人風格。」不過，他認為影片是用來幫助僱主了解求職者，並不是必備條件，「我們公司也錄取沒拍影音履歷的人，即使沒有影片，他們的經歷夠出色，不會被埋沒。」

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影音履歷為何漸增？線上面試普及、更能展現個人特色

《BBC》報道分析，影音履歷趨勢漸增主要有 2 個原因。第一，疫情後線上面試越來越普遍，有調查顯示 65% 公司沒有親自見過求職者就直接錄取。

第二，除了線上面試工具，許多平台也新增影片功能。例如 2021 年，LinkedIn 推出 Cover Story 功能，讓用戶能上傳 30 秒的介紹影片到個人資料頁面。TikTok 則推出 TikTok Resumes，使用者可以直接錄製自我介紹影片，再用標籤 #TikTok Resumes 上傳，快速製作短影音履歷。

至於台灣，104 人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘表示，疫情後線上面試普及，加上越來越多僱主覺得只看傳統學經歷，很難看出求職者個人特色。2023 年起，104 人力銀行讓求職者上傳最長 180 秒影片或嵌入影片連結，但「目前觀察來看，大部分使用影片功能的還是以年輕的 Z 世代為主。」

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4 步驟拍出影音履歷，讓僱主更快了解你

《福布斯》（Forbes）表示，目前影音履歷還是會搭配一般簡歷，不會只提供影片，因此建議求職者區分兩者內容，比方説簡歷列出學經歷重點，影片可以搭配說明，例如介紹 Gap Year（空檔年）做了哪些事、有甚麼收穫等，這些在簡歷和求職信沒說的事，可透過口語表達和肢體語言，讓雇主更快了解你。

至於如何製作影音履歷，求職平台 Indeed 分享 4 步驟：

1. 撰寫腳本

先確立影片風格，並寫一份短講稿，包含自我介紹（10～15 秒）、主要專長（1 分鐘）、為甚麼想應徵這個職缺（15～30 秒），表達期待面試（5～10 秒）。

2. 單機或多角度拍攝

最好選擇自然光、明亮乾淨的拍攝空間，並確定收音清楚。想表達誠懇、正式感，可選擇坐着平視鏡頭，露出半身以上，記得保持微笑。如果想讓影片更有變化，可拍攝不同角度的鏡頭，再做挑選。

3. 剪輯後製

手機拍攝的話，可用手機剪接軟體 CapCut、InShot；電腦軟體則有 iMovie、Movie Maker 等，最重要的是確保觀看流暢感。後製則建議加上字幕、輕快的音樂，可以穿插照片和影片等素材，如果有個人品牌、社群帳號或作品集網站，也能影片中露出。

4. 尋求親友回饋

第一次製作影音履歷的求職者，建議先把影片讓家人或朋友看過，再根據回饋進行調整。

Cake 資深獵才主管金宏權則提醒，不一定要使用專業攝影器材，只要光線好、收音清楚，用手機也能拍。重點在於內容，要直切重點，完整介紹自己的核心優勢，例如專業能力、轉職原因等，最好能舉出過往實際的專案成果和案例，盡量把影片控制在 2 分鐘內。此外，如果有作品集，例如設計作品、演講片段、數據成果等，放入影片也可提升競爭優勢。

王之璘則建議，求職者不用針對每一個公司客製化，只要同一個產業製作一個影片，較能降低準備成本。

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